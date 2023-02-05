Швейное дело. Омские студенты разработали механизм анализа тканей

Сейчас на предприятиях анализ ткани проводят только в испытательных лабораториях на специальном оборудовании. Это долго и дорого. Создатели онлайн-сервиса отмечают, что нынешняя система не гарантирует высокое качество текстиля. Заявленные характеристики и реальные могут отличаться.