Швейное дело. Омские студенты разработали механизм анализа тканей

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Студенты ОмГТУ разрабатывают цифровой онлайн-сервис для исследования свойств текстильных материалов. Это позволит швейным предприятиям тестировать ткани до закупки. Опробовать онлайн-платформу планируют в омских и новосибирских организациях. Проект поддержан грантом Фонда содействия инновациям — 500 тысяч рублей.
Сейчас на предприятиях анализ ткани проводят только в испытательных лабораториях на специальном оборудовании. Это долго и дорого. Создатели онлайн-сервиса отмечают, что нынешняя система не гарантирует высокое качество текстиля. Заявленные характеристики и реальные могут отличаться.
Пока разработчики создали лишь прототип платформы. Следующий шаг — доработка алгоритма, совершенствование системы. Команда студентов планирует позже оформить патент на разработку.