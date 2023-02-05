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Швейное дело. Омские студенты разработали механизм анализа тканей

5 февраля 2023, 05:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Студенты из ОмГТУ разработали онлайн-сервис для исследования текстиля

Инициаторы планирует запатентовать разработку.

Студенты ОмГТУ разрабатывают цифровой онлайн-сервис для исследования свойств текстильных материалов. Это позволит швейным предприятиям тестировать ткани до закупки. Опробовать онлайн-платформу планируют в омских и новосибирских организациях. Проект поддержан грантом Фонда содействия инновациям — 500 тысяч рублей.

Сейчас на предприятиях анализ ткани проводят только в испытательных лабораториях на специальном оборудовании. Это долго и дорого. Создатели онлайн-сервиса отмечают, что нынешняя система не гарантирует высокое качество текстиля. Заявленные характеристики и реальные могут отличаться.

Пока разработчики создали лишь прототип платформы. Следующий шаг — доработка алгоритма, совершенствование системы. Команда студентов планирует позже оформить патент на разработку.

#Разработка#ОмГТУ#Студенты#Общество#Новости#Омск
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