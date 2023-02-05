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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Психологиня и авторка. Как омичи относятся к феминитивам

5 февраля 2023, 12:52
Фото: 1MI
иллюстрация

62% омичей раздражают новые феминитивы

Опрос показал, что думают носителя языка в нашем регионе.

Большинство омичек не любят феминитивы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Они провели опрос среди представителей нашего региона. Тема — использование феминитивов, это изменение слов, которые изначально употреблялись только в мужском роде. Например, режиссер-режиссерка, автор-авторка, психолог-психологиня.

62% респондентов признались, что феминитивы им не нравятся: режут ухо, звучат почти оскорбительно. Положительных оценок лишь 8%, а каждому пятому участнику опроса все равно. Используют в своей речи феминитивы 22% омичей, еще 16% — только в шутку или с сарказмом.

#Русский язык#Общество#Новости#Омск#Омская область
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