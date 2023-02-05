Психологиня и авторка. Как омичи относятся к феминитивам

62% респондентов признались, что феминитивы им не нравятся: режут ухо, звучат почти оскорбительно. Положительных оценок лишь 8%, а каждому пятому участнику опроса все равно. Используют в своей речи феминитивы 22% омичей, еще 16% — только в шутку или с сарказмом.