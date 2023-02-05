Психологиня и авторка. Как омичи относятся к феминитивам

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Большинство омичек не любят феминитивы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Они провели опрос среди представителей нашего региона. Тема — использование феминитивов, это изменение слов, которые изначально употреблялись только в мужском роде. Например, режиссер-режиссерка, автор-авторка, психолог-психологиня.
62% респондентов признались, что феминитивы им не нравятся: режут ухо, звучат почти оскорбительно. Положительных оценок лишь 8%, а каждому пятому участнику опроса все равно. Используют в своей речи феминитивы 22% омичей, еще 16% — только в шутку или с сарказмом.