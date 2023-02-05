При вылете из Пхукета в Москву у самолета лопнули шасси

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом компании «АЗУР эйр». 4 февраля он должен был лететь из Пхукета (Таиланд) в Москву.
Около 13 часов по московскому времени в аэропорту заграничного города самолет двигался по взлетно-посадочной полосе. Командир экипажа принял решение о прекращении взлета по технической причины. Экстренное торможение привело к повреждению пневматических шин самолета.
Сейчас в Пхукете вылета ожидают 306 пассажиров, из них 38 детей. Рейс планируется сегодня, но на другом воздушном судне.
Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полет, сообщает пресс-служба ведомства.