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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

При вылете из Пхукета в Москву у самолета лопнули шасси

5 февраля 2023, 04:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь вылета ожидают более 300 человек.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом компании «АЗУР эйр». 4 февраля он должен был лететь из Пхукета (Таиланд) в Москву.

Около 13 часов по московскому времени в аэропорту заграничного города самолет двигался по взлетно-посадочной полосе. Командир экипажа принял решение о прекращении взлета по технической причины. Экстренное торможение привело к повреждению пневматических шин самолета.

Сейчас в Пхукете вылета ожидают 306 пассажиров, из них 38 детей. Рейс планируется сегодня, но на другом воздушном судне.

Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полет, сообщает пресс-служба ведомства.

#ЧП#Прокуратура#Авария#Самолет#Рейс#Происшествия#Новости#Россия#Таиланд#Москва
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