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Потрудились на славу. Как работали омские аграрии в 2022 году

5 февраля 2023, 07:41
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские аграрии за год выпустили продукции на 130 млрд руб

Аналитики представили статистику по производству.

Омские статистики проанализировали рынок сельскохозяйственной продукции за 2022 год. Аграрии выпустили товаров почти на 130 миллиардов рублей.

77,2 миллиарда приходится на продукцию растениеводства, 52,5 миллиарда — на животноводство. Большую часть в результат внесли сельскохозяйственные организации.

Производство животноводства в целом выросло на 2,9% по сравнению с показателями за 2021 год. А вот объем растениеводческой продукции сократился на 1,8%.

Напомним, ранее мы приводили данные Омскстата о занятости и безработице на конец прошлого года:

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#Статистика#Омскстат#Сельское хозяйство#Производство#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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