Потрудились на славу. Как работали омские аграрии в 2022 году

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Омские статистики проанализировали рынок сельскохозяйственной продукции за 2022 год. Аграрии выпустили товаров почти на 130 миллиардов рублей.
77,2 миллиарда приходится на продукцию растениеводства, 52,5 миллиарда — на животноводство. Большую часть в результат внесли сельскохозяйственные организации.
Производство животноводства в целом выросло на 2,9% по сравнению с показателями за 2021 год. А вот объем растениеводческой продукции сократился на 1,8%.
Напомним, ранее мы приводили данные Омскстата о занятости и безработице на конец прошлого года: