Пассажир погиб при столкновении двух иномарок в Омске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Сегодня, 5 февраля, в 02:30 стало известно о смертельном ДТП на улице Масленникова. В Госавтоинспекции рассказали подробности.
26-летний водитель «Volkswagen Passat» ехал по улице Жукова со стороны Маяковского. При повороте налево, на Масленникова, столкнулся с «Lexus», тот ехал во встречном направлении. За рулем второй иномарки находился 33-летний мужчина.
Обоих водителей госпитализировали. Также в больнице оказался пассажир «Volkswagen Passat», 62-летний мужчина, позже он скончался.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном смертельном ДТП, в котором водитель насмерть сбил пешехода-пенсионерку.