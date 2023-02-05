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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Пассажир погиб при столкновении двух иномарок в Омске

5 февраля 2023, 06:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Двое водителей оказались в больнице.

Сегодня, 5 февраля, в 02:30 стало известно о смертельном ДТП на улице Масленникова. В Госавтоинспекции рассказали подробности.

26-летний водитель «Volkswagen Passat» ехал по улице Жукова со стороны Маяковского. При повороте налево, на Масленникова, столкнулся с «Lexus», тот ехал во встречном направлении. За рулем второй иномарки находился 33-летний мужчина.

Обоих водителей госпитализировали. Также в больнице оказался пассажир «Volkswagen Passat», 62-летний мужчина, позже он скончался.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном смертельном ДТП, в котором водитель насмерть сбил пешехода-пенсионерку.

Омич заехал на тротуар, насмерть сбил пенсионерку и врезался в столб
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#Смерть#ЧП#Авария#ДТП#ГИБДД#Полиция#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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