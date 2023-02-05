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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Отложите пульты. В Омской области временно отключат телевидение

5 февраля 2023, 09:32
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей ждут временные отключения телевещания

Известны даты и время отключений.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о кратковременных отключениях трансляции в Омской области. На станциях будут проходить профилактические работы.

7 февраля с 11:00 до 17:00 отключение коснется села Цветнополье, что в Азовском районе. 8 февраля с 11:00 до 17:00 — села Цветково в Одесском районе. А 9 февраля с 09:00 до 15:00 ограничение вещания коснется жителей села Одесское одноименного района.

#Телевидение#Профилактика#Общество#Новости#Омская область#Одесский район#Азовский район
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