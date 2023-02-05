Отложите пульты. В Омской области временно отключат телевидение

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о кратковременных отключениях трансляции в Омской области. На станциях будут проходить профилактические работы.
7 февраля с 11:00 до 17:00 отключение коснется села Цветнополье, что в Азовском районе. 8 февраля с 11:00 до 17:00 — села Цветково в Одесском районе. А 9 февраля с 09:00 до 15:00 ограничение вещания коснется жителей села Одесское одноименного района.