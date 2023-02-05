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Омский проект получил приз зрительских симпатий премии «Серебряный лучник»

5 февраля 2023, 08:28
Фото: Правительство Омской области
иллюстрация
В планах у авторов — выпустить собственную книгу.

4 февраля в Новосибирске прошла защита проектов на финале премии «Серебряный лучник». Омск представили Алина Бегун и Наталья Ткаченко с проектом «Сказки в городе». Иллюстраторы, дизайнеры и креаторы рассказывали об Омске. Всего опубликовано 10 сказок.

Проект завоевал приз зрительских симпатий в номинации «Развитие и продвижение территорий», сообщает облправительство. Создатели в соцсетях признались, что хотят выпустить первую в мире книгу городских сказок.

#Проект#Конкурс#Общество#Город#Культура#Новости#Омск#Омская область
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