Омский проект получил приз зрительских симпатий премии «Серебряный лучник»

4 февраля в Новосибирске прошла защита проектов на финале премии «Серебряный лучник». Омск представили Алина Бегун и Наталья Ткаченко с проектом «Сказки в городе». Иллюстраторы, дизайнеры и креаторы рассказывали об Омске. Всего опубликовано 10 сказок.