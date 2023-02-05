Омский проект получил приз зрительских симпатий премии «Серебряный лучник»

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
4 февраля в Новосибирске прошла защита проектов на финале премии «Серебряный лучник». Омск представили Алина Бегун и Наталья Ткаченко с проектом «Сказки в городе». Иллюстраторы, дизайнеры и креаторы рассказывали об Омске. Всего опубликовано 10 сказок.
Проект завоевал приз зрительских симпатий в номинации «Развитие и продвижение территорий», сообщает облправительство. Создатели в соцсетях признались, что хотят выпустить первую в мире книгу городских сказок.