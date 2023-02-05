Омский подросток устроил поджог чужого автомобиля «ради хайпа»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В полицию обратился омич и сообщил о возгорании автомобиля. Правоохранители выехали на место. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.
Минувшей ночью загорелся «Nissan Tiida». Владелец — 33-летний врач одной из местных больниц. Машина была припаркована во дворе дома на улице Всеволода Иванова. В результате возгорания повреждены часть салона, моторный отсек, а также задняя фара стоящего рядом внедорожника.
Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались парни 19-ти и 20-ти лет. Поджог совершили под заказ. Удивительно, заказчиком выступил 17-летний школьник. По версии оперативников, он решился на преступление «ради хайпа в социальных сетях». Своим знакомым за поджог обещал денег и попросил снять происходящее на камеру. Правда, сделанную работу подросток не оплатил
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».