Омский подросток устроил поджог чужого автомобиля «ради хайпа»

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались парни 19-ти и 20-ти лет. Поджог совершили под заказ. Удивительно, заказчиком выступил 17-летний школьник. По версии оперативников, он решился на преступление «ради хайпа в социальных сетях». Своим знакомым за поджог обещал денег и попросил снять происходящее на камеру. Правда, сделанную работу подросток не оплатил