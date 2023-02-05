Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Омский подросток устроил поджог чужого автомобиля «ради хайпа»

5 февраля 2023, 12:44
Фото: 1MI
иллюстрация

По заказу омского подростка сожгли авто врача

Заказ выполнили знакомые парня, но он так и не оплатил работу.

В полицию обратился омич и сообщил о возгорании автомобиля. Правоохранители выехали на место. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

Минувшей ночью загорелся «Nissan Tiida». Владелец — 33-летний врач одной из местных больниц. Машина была припаркована во дворе дома на улице Всеволода Иванова. В результате возгорания повреждены часть салона, моторный отсек, а также задняя фара стоящего рядом внедорожника.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались парни 19-ти и 20-ти лет. Поджог совершили под заказ. Удивительно, заказчиком выступил 17-летний школьник. По версии оперативников, он решился на преступление «ради хайпа в социальных сетях». Своим знакомым за поджог обещал денег и попросил снять происходящее на камеру. Правда, сделанную работу подросток не оплатил

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

#Поджог#Полиция#Деньги#Соцсети#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
Сегодня, 09:24
Фирму экс-депутата омского горсовета банкротят за долг в 4 млн руб
Сегодня, 04:34
Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»
Сегодня, 03:06
Срочно. В воздухе Омска обнаружили повышенный уровень загрязнения
Сегодня, 13:29
Ревность вредит здоровью. Омичка серьезно ранила сожителя за удаленную переписку
Сегодня, 06:47
Эвакуацию не исключают. В Омской области начали готовиться к паводку
Сегодня, 11:23