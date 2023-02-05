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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Омских волонтеров проводили в ЛНР

5 февраля 2023, 10:06
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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Волонтеры вернутся через две недели.

Утром 4 февраля из Омского аэропорта в Москву вылетела группа волонтеров. Столица — лишь промежуточный пункт. Цель — Луганская народная республика.

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» отправились в ЛНР с гуманитарной миссией. Команды омичей ездят на присоединенные территории каждые две недели. Их провожают друзья, родственники, коллеги.

Группа, которая отправилась на Донбасс в субботу, вернется обратно в Омск через 14 дней, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

#Волонтеры#Общество#Спецоперация#Новости#Омск#Донбасс#ЛНР
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