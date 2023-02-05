Омских волонтеров проводили в ЛНР

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Утром 4 февраля из Омского аэропорта в Москву вылетела группа волонтеров. Столица — лишь промежуточный пункт. Цель — Луганская народная республика.
Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» отправились в ЛНР с гуманитарной миссией. Команды омичей ездят на присоединенные территории каждые две недели. Их провожают друзья, родственники, коллеги.
Группа, которая отправилась на Донбасс в субботу, вернется обратно в Омск через 14 дней, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».