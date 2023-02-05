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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Омичка высадила пьяного клиента и устроила шопинг на его деньги

5 февраля 2023, 13:02
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчина не обнаружил ни карты, ни документов.

35-летний омич поведал полицейским о краже имущества. Сумма ущерба — 8 200 рублей. Интересные подробности этой истории рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина заказал такси, чтобы уехать с Левого берега в Нефтяники. На следующий день обнаружил, что борсетка со всеми документами и банковская карта пропали. Через службу поддержки омич связался с водителем такси, спросил, не оставил ли он вещи в машине. Женщина ответила отрицательно.

Позже на телефон заявителя начали приходить оповещения о списании денег со счета. Кто-то покупал продукты в супермаркете на Лобкова. И правоохранители выяснили, кто. Подозреваемой оказалась 47-летняя водительница такси.

На допросе женщина пояснила: клиент сел в авто пьяный, вел себя неадекватно, поэтому она высадила его, не доехав до нужного места. Только потом омичка обнаружила борсетку. Документы оттуда она сбросила в почтовый ящик на 1-й Трамвайной улице, а картой решила оплатить продукты и бензин.

Ранее задержанная привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Документы, кстати, заявителю вернули — их нашли в сортировочном центре почты.

#Кража#Такси#Карта#Банковская карта#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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