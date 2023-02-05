Омичка высадила пьяного клиента и устроила шопинг на его деньги

Мужчина заказал такси, чтобы уехать с Левого берега в Нефтяники. На следующий день обнаружил, что борсетка со всеми документами и банковская карта пропали. Через службу поддержки омич связался с водителем такси, спросил, не оставил ли он вещи в машине. Женщина ответила отрицательно.