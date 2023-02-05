Омичка высадила пьяного клиента и устроила шопинг на его деньги

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
35-летний омич поведал полицейским о краже имущества. Сумма ущерба — 8 200 рублей. Интересные подробности этой истории рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина заказал такси, чтобы уехать с Левого берега в Нефтяники. На следующий день обнаружил, что борсетка со всеми документами и банковская карта пропали. Через службу поддержки омич связался с водителем такси, спросил, не оставил ли он вещи в машине. Женщина ответила отрицательно.
Позже на телефон заявителя начали приходить оповещения о списании денег со счета. Кто-то покупал продукты в супермаркете на Лобкова. И правоохранители выяснили, кто. Подозреваемой оказалась 47-летняя водительница такси.
На допросе женщина пояснила: клиент сел в авто пьяный, вел себя неадекватно, поэтому она высадила его, не доехав до нужного места. Только потом омичка обнаружила борсетку. Документы оттуда она сбросила в почтовый ящик на 1-й Трамвайной улице, а картой решила оплатить продукты и бензин.
Ранее задержанная привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Документы, кстати, заявителю вернули — их нашли в сортировочном центре почты.