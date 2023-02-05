«Напали на нас с сыном». Омичи вновь говорят об агрессивных стаях собак

Для подобных сообщений характерны споры в комментариях. И этот пост не стал исключением. Часть пользователей утверждают, что для собак это нормальное поведение, они сбиваются в стаи. Некоторые предположили, что пост фейковый — для разжигания конфликта вокруг. Большинство комментаторов высказались о том, что следует принимать меры для предотвращения подобных ситуаций.