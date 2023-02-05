«Напали на нас с сыном». Омичи вновь говорят об агрессивных стаях собак

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Горожане в социальных сетях сообщают об очередном инциденте с безнадзорными собаками. Публикация появилась в группе «Инцидент Омск».
Автор сообщает, 5 февраля в 13:00 видела, как три бездомных пса напали на домашнюю маленькую собаку. Животных отогнал прохожий мужчина. «Перебежав через дорогу, собаки напали на нас с сыном. Держали долго, лаяли, удалось уйти спиной без укусов», — утверждает омичка.
Ситуация произошла на Левом берегу, в районе перекрестка возле академии МВД. Автор поста говорит, собаки были большие и агрессивные, без чипов. Отметим, доказательств в виде фото или видео жительница Омска не приводит.
Для подобных сообщений характерны споры в комментариях. И этот пост не стал исключением. Часть пользователей утверждают, что для собак это нормальное поведение, они сбиваются в стаи. Некоторые предположили, что пост фейковый — для разжигания конфликта вокруг. Большинство комментаторов высказались о том, что следует принимать меры для предотвращения подобных ситуаций.
Напомним, несколько дней назад прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на школьника. Ради спасения ребенка омичи на автомобиле специально заехали на пешеходную зону.