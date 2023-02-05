Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Омскстат представил данные о рынке труда за последний квартал прошлого года, то есть с октябрь по январь.
Численность рабочей силы в регионе составила 976,6 тысяч человек. Из них 935,5 были трудоустроены, остальные 41,1 тысяч — безработные. Отметим, под рабочей силой подразумеваются люди в возрасте 15 лет и старше.
В целом уровень занятости составил 60,4%, уровень безработицы — 4,2%. По сравнению с осенним периодом 2022 года показатели не изменились.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изменился рынок труда после начала специальной военной операции: