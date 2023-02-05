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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

На языке цифр. Сколько омичей оказались без работы с начала года

5 февраля 2023, 05:52
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на начало года было свыше 40 тысяч безработных

Показатели не изменились по сравнению с осенью 2022 года.

Омскстат представил данные о рынке труда за последний квартал прошлого года, то есть с октябрь по январь.

Численность рабочей силы в регионе составила 976,6 тысяч человек. Из них 935,5 были трудоустроены, остальные 41,1 тысяч — безработные. Отметим, под рабочей силой подразумеваются люди в возрасте 15 лет и старше.

В целом уровень занятости составил 60,4%, уровень безработицы — 4,2%. По сравнению с осенним периодом 2022 года показатели не изменились.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как изменился рынок труда после начала специальной военной операции:

Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
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#Работа#Безработица#Занятость55#Омскстат#Статистика#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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