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Больше электрики и меньше машин. Как изменилась омская промышленность в 2022 году

5 февраля 2023, 08:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские промышленники за год увеличили производство на 5,3%

Эксперты назвали основные негативные факторы.

Статистики представили результаты промышленного производства в Омской области за декабрь прошлого года. По сравнению с 2021-м объемы выросли на 5,3%.

Увеличение показателей наблюдалось в обрабатывающем секторе экономики (+6,1%) и в энергетике, тепло- и газоснабжении (+1,2%). Отрасли-"лидеры»: производство электрооборудования (+27,3%), металлургических изделий (+23,6%), транспортных средств и оборудования (+12,2%).

Также рост показали отрасли, которые выпускают товары для населения. Так, в полтора раза больше начали производить сыров, на 21,5% — свинины, на 16,3% увеличился выпуск растительного масла. Больше стало и одежды — +26,9% к показателям 2021 года.

Эксперты объясняют положительную динамику оттоком импортной продукции. Однако он же сказался на сокращении производства в некоторых отраслях. Химических веществ стало меньше на 9,2%, машин — на 20,6%, бумаги — на 5,9%.

Аналитики приводят мнение руководителей предприятий, они назвали ключевые негативные факторы производства в 2022 году: экономическая неопределенность, снижение спроса на внешнем рынке, нехватка сырья и материалов, недостаток оборудования.

#Статистика#Омскстат#Производство#Промышленное производство#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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