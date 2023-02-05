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Боец ММА Федор Емельяненко закончил карьеру проигрышем

5 февраля 2023, 08:21
Фото: ru.wikipedia.org
иллюстрация
Победу одержал боец из США.

Главным боем турнира Bellator 290 в Лос-Анджелесе стал поединок российского бойца Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

В первом раунде Емельяненко получил нокдаун, затем соперник добил его в портере. Рефери зафиксировал технический нокаут. Об этом сообщают «Новые известия».

Американский боец защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Минувшая победа стала 31-й в его карьере. Поражений — семь. Столько же раз проигрывал и Федор Емельяненко. Однако для него бой стал финальный. Российский боец объявил о завершении карьеры.

#Бои ММА#Спорт#Новости#Россия#США#Федор Емельяненко
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