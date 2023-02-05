Боец ММА Федор Емельяненко закончил карьеру проигрышем

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Главным боем турнира Bellator 290 в Лос-Анджелесе стал поединок российского бойца Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера.
В первом раунде Емельяненко получил нокдаун, затем соперник добил его в портере. Рефери зафиксировал технический нокаут. Об этом сообщают «Новые известия».
Американский боец защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Минувшая победа стала 31-й в его карьере. Поражений — семь. Столько же раз проигрывал и Федор Емельяненко. Однако для него бой стал финальный. Российский боец объявил о завершении карьеры.