Боец ММА Федор Емельяненко закончил карьеру проигрышем

Американский боец защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Минувшая победа стала 31-й в его карьере. Поражений — семь. Столько же раз проигрывал и Федор Емельяненко. Однако для него бой стал финальный. Российский боец объявил о завершении карьеры.