gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2023, 09:40

Published 5 февраля 2023, 09:40

Modified 5 февраля 2023, 09:42

Updated 5 февраля 2023, 09:42

иллюстрация

Без комиссии. В омских детских садах продлили эксперимент с оплатой

5 февраля 2023, 09:40
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске продлили эксперимент по оплате детсадов без комиссии

Воспользоваться новой услугой смогут не все родители.

В декабре прошлого года в Омске стартовал пилотный проект по онлайн-оплате детских садов на Региональном портале государственных услуг.

Сервис был доступен родителям, чьи дети посещают детские сады № 345, 259, 157, 396, 397. Эксперимент подразумевает оплату без комиссии. Действие пилотного проекта продлили до 31 марта 2023 года, сообщает облправительство.

Инструкция для родителей: на главное страницы Регионального портала госуслуг выбрать раздел «Оплата», перейти на вкладку «Документы», добавить информацию о ребенке. Все операции можно увидеть в разделе «История платежей». Данные обновляются автоматически. Оплату можно провести с любого банка.

Также областное Минцифры принимает заявки от детских садов, которые еще не вошли в пилотный проект. Подробную информацию можно найти на сайте регионального правительства.

#Общество#Экономика#Город#Омск#Дети#Деньги#Детский сад#Новости#Оплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика