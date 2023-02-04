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В Омской области пожилой пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе

4 февраля 2023, 05:15
Фото: 1MI
иллюстрация
ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Омск — Тара.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в Саргатском районе на трассе Омск — Тара поздно вечером произошло ДТП.

Сообщение об аварии поступило в 21:30. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 35-летний водитель автомобиля Renault Duster ехал по трассе в сторону Омска и на 87-м км сбил 73-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пенсионер от полученных травм погиб на месте.

Инициирована проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, недавно передали в суд дело на водителя «ЗИЛа», который переехал осенью ребенка на ул. Мельничной. Его рассмотрят на днях.

Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной
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#Дарья Зыкова#Омск#Смерть#Авария#ДТП#Трасса#Пенсионер#Погиб пешеход#Происшествия#Новости#Омская область#Тара
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