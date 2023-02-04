В Омской области пожилой пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в Саргатском районе на трассе Омск — Тара поздно вечером произошло ДТП.
Сообщение об аварии поступило в 21:30. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 35-летний водитель автомобиля Renault Duster ехал по трассе в сторону Омска и на 87-м км сбил 73-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пенсионер от полученных травм погиб на месте.
Инициирована проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, недавно передали в суд дело на водителя «ЗИЛа», который переехал осенью ребенка на ул. Мельничной. Его рассмотрят на днях.