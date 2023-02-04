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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 06:56

После внезапной смены норматива на электричество омичи в «общагах» стали должниками

4 февраля 2023, 04:20
Фото: 1MI
иллюстрация
Жителям бывших общежитий в Омске рассчитали квитанции за свет задним числом по повышенному нормативу

Жители бывших общежитий пожаловались на то, что неожиданно остались должны за свет. «Вести Омск» сообщили, что людям пришли квитанции с долгом за 4 прошедших месяца. Должниками стали и добросовестные плательщики. Людей на квитанциях предупредили о скором отключении электроэнергии в случае неуплаты долга.

Если раньше для бывших общежитий действовали особые нормативы, то с 20 сентября по решению суда РЭК ввел новые. Энергосбытовой компании пришлось «наверстывать» суммы перерасчетом. Но жителей бывших общежитий никто не предупредил.

«Поставщик ресурса сделал это на законных основаниях, так как вышел приказ РЭКа, меняющий норматив потребления в бывших общежитиях», — прокомментировала директор центра контроля в сфере ЖКХ Мария Заздравных.

Но также поставщик должен был подробно объяснить потребителям, на каком основании поднялись цены. Жильцы собираются обращаться в прокуратуру, чтобы правоохранители выяснили, законен такой перерасчет «задним числом» — или нет.

Стоимость «коммуналки» в Омской области оказалась одной из самых высоких в России
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#Дарья Зыкова#Омск#Электроэнергия#Прокуратура#Жильцы#Квитанции ЖКХ#Долг#Коммуналка#Тарифы#Рэк#Общество#Город#Жалобы#Новости
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