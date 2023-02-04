После внезапной смены норматива на электричество омичи в «общагах» стали должниками

Жители бывших общежитий пожаловались на то, что неожиданно остались должны за свет. «Вести Омск» сообщили, что людям пришли квитанции с долгом за 4 прошедших месяца. Должниками стали и добросовестные плательщики. Людей на квитанциях предупредили о скором отключении электроэнергии в случае неуплаты долга.