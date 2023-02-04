Отключения воды. Омичи останутся без водоснабжения в квартирах на время работ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
На 7 февраля в Омске анонсировали отключение воды по нескольким адресам в связи с установкой водомерного узла на насосной станции, расположенной на ул. Яковлева — 9. Ремонт запланировано произвести с 9 утра до 15 дня.
Без воды останутся на это время жители ул. Яковлева в домах № 9 и № 11, а также ул. Октябрьской, в доме № 98. Машину с питьевой водой подгонят к дому № 9 на ул. Яковлева.
9 февраля ожидаются 2 отключения. Анонсированы работы на водопроводе на ул. 1-й Автомобильной и в переулке 10-м Семиреченском с 10:00 до 24:00. Под отключение попадут следующие адреса:
Машину с питьевой водой поставят на ул. Комбикормовый завод около дома № 3. Время установки машины следует уточнять у диспетчера по номеру: 75-16-00.
С 9:00 до 17:00 будут менять аварийный участок напорного трубопровода и задвижки, а также монтировать водомерные узлы на насосной станции на ул. 24-й Северной — 168/1.
На время ремонта без воды останутся:
Машина с водой будет стоять у дома 168/1 на ул. 24-й Северной.