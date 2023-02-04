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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Отключения воды. Омичи останутся без водоснабжения в квартирах на время работ

4 февраля 2023, 10:26
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам анонсировали отключения холодной воды на следующей неделе

Два дня и три ремонтируемых объекта. Омичам в разных частях города предстоит жить без холодной воды. «Омскводоканал» принес жителям извинения за грядущие неудобства.

На 7 февраля в Омске анонсировали отключение воды по нескольким адресам в связи с установкой водомерного узла на насосной станции, расположенной на ул. Яковлева — 9. Ремонт запланировано произвести с 9 утра до 15 дня.
Без воды останутся на это время жители ул. Яковлева в домах № 9 и № 11, а также ул. Октябрьской, в доме № 98. Машину с питьевой водой подгонят к дому № 9 на ул. Яковлева.

9 февраля ожидаются 2 отключения. Анонсированы работы на водопроводе на ул. 1-й Автомобильной и в переулке 10-м Семиреченском с 10:00 до 24:00. Под отключение попадут следующие адреса:

  • ул. Комбикормовый завод — дома № 3 и 5;
  • Частный сектор на ул. 8-й Западной;
  • 10-й Семиреченский переулок — дома 16 и 16А;
  • ул. 3-я Автомобильная — 2А и 2Г.

Машину с питьевой водой поставят на ул. Комбикормовый завод около дома № 3. Время установки машины следует уточнять у диспетчера по номеру: 75-16-00.

С 9:00 до 17:00 будут менять аварийный участок напорного трубопровода и задвижки, а также монтировать водомерные узлы на насосной станции на ул. 24-й Северной — 168/1.

На время ремонта без воды останутся:

  • ЦТП-424 МП «Тепловая компания»;
  • Детская городская больница № 4 на ул. 2-й Совхозной — 31;
  • ул. 24-я Северная — 168/1 и 168/2;
  • ул. 21-я Северная — 154, 158 и 165;
  • ул. 2-я Совхозная — 25;
  • Частный сектор на ул. Совхозной.

Машина с водой будет стоять у дома 168/1 на ул. 24-й Северной.

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#Дарья Зыкова#Холодная вода#Отключение воды#Ремонтные работы#Город#Омск#Новости#ОмскВодоканал
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