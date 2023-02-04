Отключения воды. Омичи останутся без водоснабжения в квартирах на время работ

На 7 февраля в Омске анонсировали отключение воды по нескольким адресам в связи с установкой водомерного узла на насосной станции, расположенной на ул. Яковлева — 9. Ремонт запланировано произвести с 9 утра до 15 дня.

Без воды останутся на это время жители ул. Яковлева в домах № 9 и № 11, а также ул. Октябрьской, в доме № 98. Машину с питьевой водой подгонят к дому № 9 на ул. Яковлева.