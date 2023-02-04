Омского расхитителя магазинов заключили под стражу по решению суда

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пресс-служба УМВД сообщила, что по решению Кировского районного суда под стражу заключили 29-летнего омича, судимого ранее за многочисленные кражи и эпизоды мошенничества.
На ул. Лукашевича омича поймали выбирающимся из окна торгового зала. Предварительно установили, что мужчина разбил металлической урной окно, проник в магазин, сложил в сумку похищенное и собирался уйти той же дорогой. В сумке нашлись 90 флаконов духов, 19 бритвенных станков, 18 дезодорантов, 6 губных помад, 27 «киндеров» и 20 шоколадок. Ущерб «потянул» на 151 тыс. рублей. Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине выдали подписку о невыезде и надлежащим поведении.
Но на следующий же день омич отправился на ул. Перелета, где обнес склад с техникой. Он вскрыл окно цокольного этажа и взял 30 «флешек» и портативную колонку. На этот раз ущерб составил 23 тыс. рублей. По этому эпизоду также возбудили дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Ранее омич был судим 6 раз. После рецидива со складом техники жителя Кировского округа отправили под стражу на время следствия по решению суда.