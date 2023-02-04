Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Омский дептранс смягчил требования к будущим автобусам на маршруте № 42

4 февраля 2023, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Омскому пассажирскому автобусу разрешили «носить» любой цвет и быть старше. Скандальную закупку переформулировали.

На сайте госзакупок обновились торги по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте № 42. Напомним, в прошлом году закупку сняли после жалобы в УФАС от индивидуального предпринимателя. Его возмутило, что заказчик неправомерно установил требования к автобусам на маршруте, что ограничило возможное количество участников. Автобусы должны были находиться в эксплуатации не более 3 лет, быть белого цвета, работать исключительно на природном газе. Комиссия признала жалобу обоснованной. На прошлой закупке, к тому же, начальная цена была 66,8 тыс. рублей, а победил участник, предложивший перевозить омичей за 4,5 млн рублей.

В этот раз начальную цену установили в 56 тыс. 194 рубля. Теперь в проекте контракта не указан требуемый цвет автобусов, 50% машин должны быть в эксплуатации не более 3 лет, вторую половину можно обеспечить автобусами «постарше» — но работающим не дольше 5 лет. Кондиционеры должны быть у 40% автобусов. Заключить контракт с перевозчиком хотят с марта 2023 года по февраль 2024 года. Итоги аукциона подведут 10 февраля.

В Омске отменили результаты торгов на перевозки пассажиров автобусным маршрутом № 42
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общественный транспорт#Городской транспорт#Автобус#Автобусный маршрут#Город#Экономика#Новости#Аукцион#Омск
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Вчера, 03:30
Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом
Сегодня, 08:42
Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»
Сегодня, 07:13
После внезапной смены норматива на электричество омичи в «общагах» стали должниками
Сегодня, 04:20
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Вчера, 16:33
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Вчера, 04:00