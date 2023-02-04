Омский дептранс смягчил требования к будущим автобусам на маршруте № 42

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На сайте госзакупок обновились торги по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте № 42. Напомним, в прошлом году закупку сняли после жалобы в УФАС от индивидуального предпринимателя. Его возмутило, что заказчик неправомерно установил требования к автобусам на маршруте, что ограничило возможное количество участников. Автобусы должны были находиться в эксплуатации не более 3 лет, быть белого цвета, работать исключительно на природном газе. Комиссия признала жалобу обоснованной. На прошлой закупке, к тому же, начальная цена была 66,8 тыс. рублей, а победил участник, предложивший перевозить омичей за 4,5 млн рублей.
В этот раз начальную цену установили в 56 тыс. 194 рубля. Теперь в проекте контракта не указан требуемый цвет автобусов, 50% машин должны быть в эксплуатации не более 3 лет, вторую половину можно обеспечить автобусами «постарше» — но работающим не дольше 5 лет. Кондиционеры должны быть у 40% автобусов. Заключить контракт с перевозчиком хотят с марта 2023 года по февраль 2024 года. Итоги аукциона подведут 10 февраля.