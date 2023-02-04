Омский дептранс смягчил требования к будущим автобусам на маршруте № 42

На сайте госзакупок обновились торги по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте № 42. Напомним, в прошлом году закупку сняли после жалобы в УФАС от индивидуального предпринимателя. Его возмутило, что заказчик неправомерно установил требования к автобусам на маршруте, что ограничило возможное количество участников. Автобусы должны были находиться в эксплуатации не более 3 лет, быть белого цвета, работать исключительно на природном газе. Комиссия признала жалобу обоснованной. На прошлой закупке, к тому же, начальная цена была 66,8 тыс. рублей, а победил участник, предложивший перевозить омичей за 4,5 млн рублей.