Омичам предложили разобраться с помощью инфографики в движении областного бюджета

Объем расходов бюджета на текущий год составил 128,3 млрд рублей. Во втором чтении депутаты Заксобрания одобрили поправки по перераспределению средств. Все доработки учтены в брошюре, выпущенной для населения. Ознакомиться с материалами можно на сайте Минфина Омской области.