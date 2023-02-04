Омичам предложили разобраться с помощью инфографики в движении областного бюджета

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Минфин опубликовал в открытом доступе инфографику по закону об областном бюджете на 2023–2025 годы. Материалы актуализированы с учетом последних изменений, связанных со свежими прогнозами налоговой службы.
Объем расходов бюджета на текущий год составил 128,3 млрд рублей. Во втором чтении депутаты Заксобрания одобрили поправки по перераспределению средств. Все доработки учтены в брошюре, выпущенной для населения. Ознакомиться с материалами можно на сайте Минфина Омской области.
Сейчас готовят пакет первых изменений в бюджете текущего года. Их планируют вынести на рассмотрение в марте.
«Под руководством Губернатора Омской области ведется проработка приоритетов в распределении по расходным статьям дополнительных ресурсов. Безусловно, ключевой приоритет, обозначенный в бюджетном послании Губернатора на 2023 год, — исполнение обязательств в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования, которые должны финансироваться неукоснительно и в полном объеме. Вместе с депутатами Законодательного Собрания Омской области подробно рассмотрим все направления расходов и уже в первом квартале скорректируем бюджет», — отметил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.