Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом

Выяснилось, что подрядчик не укладывается в сроки. По плану дом должен быть на 218 квартир, общей площадью более 9,5 тыс. кв. м. Но пока не возведен даже первый этаж. Строительство дома обеспечено нацпроектом «Жилье и городская среда». В него должны переселиться почти 600 омичей из аварийных домов. Пока что паковать чемоданы рано.