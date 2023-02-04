Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В ходе рабочего объезда строек мэр Сергей Шелест и председатель горсовета Владимир Корбут посетили будущий дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на ул. 6-й Станционной, как сообщила пресс-служба Омского городского Совета.
Выяснилось, что подрядчик не укладывается в сроки. По плану дом должен быть на 218 квартир, общей площадью более 9,5 тыс. кв. м. Но пока не возведен даже первый этаж. Строительство дома обеспечено нацпроектом «Жилье и городская среда». В него должны переселиться почти 600 омичей из аварийных домов. Пока что паковать чемоданы рано.
Напомним, на нового главу «Омскоблстройзаказчика» возложили обязанность выстроить отношения с подрядчиками, которые срывают сроки выполнения нацпроектов.