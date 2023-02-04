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Updated Сегодня, 08:42

Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом

4 февраля 2023, 08:42
Фото: скриншот видео омского горсовета

Омичам рассказали о ходе строительства дома для переселенцев из ветхого жилья

Строители запаздывают. Дом на 218 квартир в Омске, строящийся по нацпроекту, еще не обзавелся первым этажом.

В ходе рабочего объезда строек мэр Сергей Шелест и председатель горсовета Владимир Корбут посетили будущий дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на ул. 6-й Станционной, как сообщила пресс-служба Омского городского Совета.

Выяснилось, что подрядчик не укладывается в сроки. По плану дом должен быть на 218 квартир, общей площадью более 9,5 тыс. кв. м. Но пока не возведен даже первый этаж. Строительство дома обеспечено нацпроектом «Жилье и городская среда». В него должны переселиться почти 600 омичей из аварийных домов. Пока что паковать чемоданы рано.

Напомним, на нового главу «Омскоблстройзаказчика» возложили обязанность выстроить отношения с подрядчиками, которые срывают сроки выполнения нацпроектов.

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#Дарья Зыкова#Строительство#Аварийное жилье#Переселение из аварийного жилья#Нацпроект#Городской Совет#Общество#Город#Недвижимость#Новости#Омск#Сергей шелест#Владимир Корбут#Срыв сроков
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