На социально-значимых стройках Омска побывали с инспекцией чиновники

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Помимо стройки на ул. 6-й Станционной, где возводят с опозданием жилой дом на 218 квартир для переселенцев из ветхого жилья, мэр Сергей Шелест вместе с председателем Горсовета Владимиром Корбутом и главным прокурором Омска Павлом Поповым побывали на других площадках, как сообщила пресс-служба мэрии.
Чиновники проверили, как идет ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». За стройкой там мэр наблюдает онлайн: камеры на площадке передают круглосуточное «кино». На особом контроле эта стройка и у председателя Горсовета, поскольку он сам живет неподалеку.
«Школа в микрорайоне „Серебряный берег“ нужна, как воздух, потому ей было уделено много внимания. И хорошо, что мы выезжаем на такие объекты. На комитетах, рабочих группах Омского городского Совета мы неоднократно заслушиваем руководителей о ходе работ и освоении денежных средств, которые были выделены на те или иные проекты. Но самое главное и важное не только слышать, но и видеть, своими ножками пройти по этим площадкам и посмотреть, какие есть проблемные вопросы, как их решать и каким образом нам выйти в нужные сроки с освоением денежных средств и качественным строительством», — комментирует Владимир Корбут.
Помимо строящейся школы посетили и переживающую капремонт гимназию № 88, и базу ДЭУ Кировского округа, которую перестроят под троллейбусное депо.
«На каждой площадке есть свои сложности, свои особенности, связанные с проектами и конструкциями зданий, с нехваткой квалифицированной рабочей силы, но это не значит, что надо закрывать на все глаза. Мы стараемся, чтобы с нашей стороны все проблемы решались оперативно в части закрытия объёмов работ, в части платежей, и требуем такого же ответственного отношения от подрядчиков. Я буду продолжать в еженедельном режиме посещать каждый объект, в ежедневном — следить за ходом работ по отчетам департамента строительства», — отметил Сергей Шелест.
Павел Попов пообещал не давать поблажек подрядчикам для того, чтобы их взаимоотношения с администрацией города находились в балансе. Прокурорский надзор, усиленный после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова, продолжится. Прокуратура будет сопровождать строительство социально-значимых объектов, взаимодействуя с органами местного самоуправления, исполнительной и законодательной властью.
Ранее пресс-служба Омского городского совета сообщала о том, как встретило мэра и председателя Горсовета будущее троллейбусное депо на ул. Ватутина, где идет реконструкция. Раньше здесь была производственная база УДХБ. Сейчас на объекте демонтируют вентиляцию несколько человек, проведены геодезические работы. К 1 марта должен быть готов проект для экспертизы.