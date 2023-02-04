На социально-значимых стройках Омска побывали с инспекцией чиновники

Ранее пресс-служба Омского городского совета сообщала о том, как встретило мэра и председателя Горсовета будущее троллейбусное депо на ул. Ватутина, где идет реконструкция. Раньше здесь была производственная база УДХБ. Сейчас на объекте демонтируют вентиляцию несколько человек, проведены геодезические работы. К 1 марта должен быть готов проект для экспертизы.