Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

На социально-значимых стройках Омска побывали с инспекцией чиновники

4 февраля 2023, 14:01
Фото: пресс-служба администрации Омска
Омичам рассказали о сложностях на ключевых городских стройках. Связаны они с количеством строителей и конкретными нюансами проектов.

Помимо стройки на ул. 6-й Станционной, где возводят с опозданием жилой дом на 218 квартир для переселенцев из ветхого жилья, мэр Сергей Шелест вместе с председателем Горсовета Владимиром Корбутом и главным прокурором Омска Павлом Поповым побывали на других площадках, как сообщила пресс-служба мэрии.

Чиновники проверили, как идет ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». За стройкой там мэр наблюдает онлайн: камеры на площадке передают круглосуточное «кино». На особом контроле эта стройка и у председателя Горсовета, поскольку он сам живет неподалеку.

«Школа в микрорайоне „Серебряный берег“ нужна, как воздух, потому ей было уделено много внимания. И хорошо, что мы выезжаем на такие объекты. На комитетах, рабочих группах Омского городского Совета мы неоднократно заслушиваем руководителей о ходе работ и освоении денежных средств, которые были выделены на те или иные проекты. Но самое главное и важное не только слышать, но и видеть, своими ножками пройти по этим площадкам и посмотреть, какие есть проблемные вопросы, как их решать и каким образом нам выйти в нужные сроки с освоением денежных средств и качественным строительством», — комментирует Владимир Корбут.

Помимо строящейся школы посетили и переживающую капремонт гимназию № 88, и базу ДЭУ Кировского округа, которую перестроят под троллейбусное депо.

«На каждой площадке есть свои сложности, свои особенности, связанные с проектами и конструкциями зданий, с нехваткой квалифицированной рабочей силы, но это не значит, что надо закрывать на все глаза. Мы стараемся, чтобы с нашей стороны все проблемы решались оперативно в части закрытия объёмов работ, в части платежей, и требуем такого же ответственного отношения от подрядчиков. Я буду продолжать в еженедельном режиме посещать каждый объект, в ежедневном — следить за ходом работ по отчетам департамента строительства», — отметил Сергей Шелест.

Павел Попов пообещал не давать поблажек подрядчикам для того, чтобы их взаимоотношения с администрацией города находились в балансе. Прокурорский надзор, усиленный после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова, продолжится. Прокуратура будет сопровождать строительство социально-значимых объектов, взаимодействуя с органами местного самоуправления, исполнительной и законодательной властью.

Ранее пресс-служба Омского городского совета сообщала о том, как встретило мэра и председателя Горсовета будущее троллейбусное депо на ул. Ватутина, где идет реконструкция. Раньше здесь была производственная база УДХБ. Сейчас на объекте демонтируют вентиляцию несколько человек, проведены геодезические работы. К 1 марта должен быть готов проект для экспертизы.

Фото: пресс-служба администрации Омска
Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Городской Совет#Мэрия#Стройка#Нацпроекты#Жилье#Строительство школы#Троллейбусы#Общество#Город#Строительство#Новости#Сергей шелест#Владимир Корбут#Павел Попов
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Вчера, 03:30
Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом
Сегодня, 08:42
Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»
Сегодня, 07:13
После внезапной смены норматива на электричество омичи в «общагах» стали должниками
Сегодня, 04:20
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Вчера, 16:33
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Вчера, 04:00