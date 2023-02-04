Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках

Ранее с этой инициативой выступил Центробанк. Подразумевается, что лица, получающие меры поддержки от государства, будут открывать вклады с гарантией того, что по ним будет начисляться на 1% больше ключевой ставки. Вклад можно будет открыть на год с возможностью продления, если человек сохраняет за собой меры поддержки. Максимальная сумма такого вклада не сможет превышать 100 тыс. рублей.