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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках

4 февраля 2023, 12:42
Фото: 1MI
иллюстрация
В Госдуму внесли законопроект, призванный обязать российские банки открывать вклады для людей с низким достатком.

Издание «Новые известия» сообщило, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому значимые российские банки должны будут с июля 2024 года открывать особые вклады для представителей малообеспеченных слоев населения. Остальных кредитных организаций это коснется на год позже.

Ранее с этой инициативой выступил Центробанк. Подразумевается, что лица, получающие меры поддержки от государства, будут открывать вклады с гарантией того, что по ним будет начисляться на 1% больше ключевой ставки. Вклад можно будет открыть на год с возможностью продления, если человек сохраняет за собой меры поддержки. Максимальная сумма такого вклада не сможет превышать 100 тыс. рублей.

Клиенты российских банков считают, что инфляция «съедает» весь доход по вкладам
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#Дарья Зыкова#Омск#Малоимущие#Вклады#Деньги#Меры поддержки#Госдума РФ#Ключевая ставка#Общество#Экономика#Новости#Россия#Омская область
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