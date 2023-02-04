Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что департамент градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию АГНКС в Ленинском округе на ул. Машиностроительной — 95. Заправка заняла 392 кв. м., мощность станции позволит заправлять 10 автомобилей в час.
Застройщик, получивший разрешение — компания «РЕТРАКС», директором которой является Иосиф Дроботенко, бывший вице-мэр Омска, бизнесмен и политик, ранее также возглавлявший омский филиал «Сибуправдора»