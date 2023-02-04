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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»

4 февраля 2023, 07:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Омский департамент градостроительства разрешил ввести в эксплуатацию заправку, которую построила компания Иосифа Дроботенко.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что департамент градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию АГНКС в Ленинском округе на ул. Машиностроительной — 95. Заправка заняла 392 кв. м., мощность станции позволит заправлять 10 автомобилей в час.

Застройщик, получивший разрешение — компания «РЕТРАКС», директором которой является Иосиф Дроботенко, бывший вице-мэр Омска, бизнесмен и политик, ранее также возглавлявший омский филиал «Сибуправдора»

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#Дарья Зыкова#Мэрия#Город#Строительство#Заправка#Благоустройство города#Новости#Омск#Иосиф Дроботенко#Ввод в эксплуатацию
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