Александр Бурков на мероприятии поблагодарил 300 тысяч добровольцев Омской области

Губернатор поблагодарил неравнодушных людей, особо отметив, что количество добровольцев среди омичей выросло за 5 лет втрое. В 2022 году на конкурс подали рекордное количество заявок. Их было 142. Всего, по словам Александра Буркова, в Омской области помогает нуждающимся почти 300 тыс. человек.