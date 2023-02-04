Александр Бурков на мероприятии поблагодарил 300 тысяч добровольцев Омской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что победителям IX конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное Сердце Омска» вручал награды Александр Бурков. Торжественная церемония состоялась сегодня, победителям вручили памятные статуэтки из хрусталя, дипломы и призы. На мероприятие пришли более 400 человек. Среди них участники, победители и лауреаты, как сообщила руководитель проекта Сюзанна Егиян.
Всего было 10 номинаций: «Добровольческий поступок года», «Юный доброволец года», «Добровольческая семья года», «Серебряный доброволец года», «Добровольческая акция года», «Добровольческая экологическая акция года», «Образовательная программа в сфере добровольчества», «Добровольчество в дошкольных организациях», «Корпоративное добровольчество» и «Добровольчество в СМИ».
Губернатор поблагодарил неравнодушных людей, особо отметив, что количество добровольцев среди омичей выросло за 5 лет втрое. В 2022 году на конкурс подали рекордное количество заявок. Их было 142. Всего, по словам Александра Буркова, в Омской области помогает нуждающимся почти 300 тыс. человек.
«Говорят, что вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни. Тот человек, который выбрал для себя добровольчество, меняет не только свою жизнь, но и жизнь многих людей, которым он помогает. Сегодня мы часто говорим „волонтерство“, но мне больше нравится исконно русское слово „доброволец“, потому что это человек, который творит добро по своей воле и бескорыстно», — обратился губернатор к активистам добровольческих движений.
Проект «Хрустальное Сердце Омска» призван поддержать добровольческие движения. Авторы лучших инициатив поучаствуют в финальном этапе конкурса, который соберет людей со всей Сибири. Организовывает ежегодное мероприятие общественная организация «Союз добровольцев России» совместно с движением «Омская молодежь» при содействии правительства региона, мэрии и Общественной палаты Омской области.