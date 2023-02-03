Зима еще здесь. В Омске анонсировали открытие лыжной базы в Советском парке

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В официальном сообществе Омского государственного университета анонсировали скорое открытие новой лыжной базы при 8 корпусе, на ул. Пригородной — 10. Приглашают пользоваться спортивным объектом всех горожан в свободное от учебных занятий время.
«Учитывая большой интерес студентов университета и жителей города к лыжному спорту и лыжным прогулкам, а также наличие по соседству такого удивительного места как Советский парк, мы приняли решение открыть лыжную базу. С 9 февраля она будет доступна для студентов университета, а в дальнейшем ее двери будут открыты и для горожан», — прокомментировал ректор ОмГУ Сергей Замятин.