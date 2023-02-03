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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Зима еще здесь. В Омске анонсировали открытие лыжной базы в Советском парке

3 февраля 2023, 09:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В ОмГУ пообещали пускать горожан на новую лыжную базу для студентов

Хотя зима уже перевалила за половину, еще есть время покататься на лыжах. Омичам станет доступна база, готовящаяся для студентов и преподавателей ОмГУ.

В официальном сообществе Омского государственного университета анонсировали скорое открытие новой лыжной базы при 8 корпусе, на ул. Пригородной — 10. Приглашают пользоваться спортивным объектом всех горожан в свободное от учебных занятий время.

«Учитывая большой интерес студентов университета и жителей города к лыжному спорту и лыжным прогулкам, а также наличие по соседству такого удивительного места как Советский парк, мы приняли решение открыть лыжную базу. С 9 февраля она будет доступна для студентов университета, а в дальнейшем ее двери будут открыты и для горожан», — прокомментировал ректор ОмГУ Сергей Замятин.
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#Дарья Зыкова#Спорт#Активный отдых#Лыжная база#ОмГУ#Общество#Город#Зимние развлечения#Новости#Омск
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