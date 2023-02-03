Зарплаты IT-специалистов в России снизились

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», средняя зарплата программиста в начале карьеры приблизилась к 100 тысячам рублей, что на 13% меньше показателей прошлого года. Одновременно зафиксировано снижение зарплат всех специалистов в сфере IT на 11% - до 160 тысяч рублей. Исключение составили высококвалифицированные разработчики (их заработок вырос на 4% и составил 250 тысяч рублей).