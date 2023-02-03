Зарплаты IT-специалистов в России снизились

Posted 3 февраля 05:39
Published 3 февраля 05:39
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», средняя зарплата программиста в начале карьеры приблизилась к 100 тысячам рублей, что на 13% меньше показателей прошлого года. Одновременно зафиксировано снижение зарплат всех специалистов в сфере IT на 11% - до 160 тысяч рублей. Исключение составили высококвалифицированные разработчики (их заработок вырос на 4% и составил 250 тысяч рублей).
Причиной для изменений на рынке стал приток программистов без опыта. В итоге число претендентов на вакансию выросло до четырех человек, тогда как в начале 2022 года составляло 1,8.
Впрочем, сокращение официально предлагаемых зарплат не отразилось на реальных заработках специалистов, поскольку реальная заработная плата IT-специалистов выросла на 5-9%, даже несмотря на уход с отечественного рынка иностранных компаний.