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Posted 3 февраля 05:39

Published 3 февраля 05:39

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Зарплаты IT-специалистов в России снизились

3 февраля 05:39
В январе 2023 года зарплаты IT-специалистов в РФ снизились.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», средняя зарплата программиста в начале карьеры приблизилась к 100 тысячам рублей, что на 13% меньше показателей прошлого года. Одновременно зафиксировано снижение зарплат всех специалистов в сфере IT на 11% - до 160 тысяч рублей. Исключение составили высококвалифицированные разработчики (их заработок вырос на 4% и составил 250 тысяч рублей).

Причиной для изменений на рынке стал приток программистов без опыта. В итоге число претендентов на вакансию выросло до четырех человек, тогда как в начале 2022 года составляло 1,8.

Впрочем, сокращение официально предлагаемых зарплат не отразилось на реальных заработках специалистов, поскольку реальная заработная плата IT-специалистов выросла на 5-9%, даже несмотря на уход с отечественного рынка иностранных компаний.



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