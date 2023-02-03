Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

Выходные встретят омичей жесткими морозами с туманами

3 февраля 2023, 02:35
Фото: 1MI
Иллюстрация
В некоторых районах столбик термометра опуститься до минус 31 градуса Цельсия.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ожидает жителей Омской области в предстоящие выходные.

Так, в ночь с 3 на 4 февраля в регионе похолодает до -20...-25 градусов, а при прояснениях и до -30. При этом днем в субботу, потеплеет до комфортных -10...-15, а местами и вовсе до -5 градусов.

Однако ночью в воскресенье омичей опять существенно подморозит, – ожидается, что столбики термометров опустятся до -20...-25, а в некоторых районах и до -31 градуса. Днем температура начнет расти до -8...-13 градусов.

При этом и 4 и 5 февраля синоптики прогнозируют туман и изморозь.

#Василий Попов#Погода#Мороз#Туман#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Вчера, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Вчера, 11:38
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Омская нефтяная компания не смогла обанкротиться из-за своей бедности
Вчера, 11:52