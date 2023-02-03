Выходные встретят омичей жесткими морозами с туманами

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:36
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ожидает жителей Омской области в предстоящие выходные.
Так, в ночь с 3 на 4 февраля в регионе похолодает до -20...-25 градусов, а при прояснениях и до -30. При этом днем в субботу, потеплеет до комфортных -10...-15, а местами и вовсе до -5 градусов.
Однако ночью в воскресенье омичей опять существенно подморозит, – ожидается, что столбики термометров опустятся до -20...-25, а в некоторых районах и до -31 градуса. Днем температура начнет расти до -8...-13 градусов.
При этом и 4 и 5 февраля синоптики прогнозируют туман и изморозь.