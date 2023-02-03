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Updated Сегодня, 06:28

«Воняет помойкой». Омичи пожаловались на бомжей в приемном отделении больницы

3 февраля 2023, 06:28

Жители Омска пожаловались на бездомных в приемном отделении больницы имени Кабанова

В региональном минздраве ответили, что двери больниц открыты для всех. В том числе и для бездомных.

Омичи обратили внимание на спящих бездомных в приемном отделении городской больницы № 1. Женщина, на условиях анонимности, сообщила, что в фойе больницы ночью спали бомжи. Также омичка пожаловалась на недобросовестную работу медицинского персонала. Свое сообщение она разместила в телеграмм-канале «ЧП Омск», прикрепив фотографию.

«Сегодня ночью поступила в ГБ № 1 им. Кабанова по скорой помощи. Зайдя в приёмное отделение, сказать, что я в шоке, не сказать ничего. У входа спят бомжи, в отделении вонища помойкой и перегаром. Антисанитария полнейшая, полы грязные. Врачи все спали. Когда их разбудили, были не довольны, отвечали на мои вопросы не охотно. В каждом кабинете, чтоб пройти обследование, приходилось долбиться, чтоб разбудить врачей. В общем я в шоке, особенно от запаха в приёмном отделении, воняет даже в кабинетах. Хотелось бы услышать комментарий министерства здравоохранения», — сообщила омичка.

Ответ от ведомства не заставил себя ждать. В пресс-службе министерства сообщили, что отделения больниц открыты круглосуточно и доступны для всех, в том числе и для бездомных, которые заходят переночевать или погреться. Нередко, их в бессознательном состоянии доставляют в медучреждения и сотрудники скорой помощи.

«После осмотра врачом и исключения острых патологий, как правило, выясняется, что показания для госпитализации в стационар и дальнейшего там лечения у них нет. Соответственно оснований оставлять в стационаре их также нет. Условия для размещения таких граждан в больнице отсутствуют», — рассказали в пресс-службе.

У медперсонала нет права выгонять бездомных на мороз. Претензии к сотрудникам больницы в министерстве также считают необоснованными, так как по камерам видеонаблюдения видно, что персонал находился на своих рабочих местах.

 

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#Евгений Игишев#Больница#Бездомные#Бомжи#Скорая#Скорая помощь#Общество#Омск
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