«Воняет помойкой». Омичи пожаловались на бомжей в приемном отделении больницы

Ответ от ведомства не заставил себя ждать. В пресс-службе министерства сообщили, что отделения больниц открыты круглосуточно и доступны для всех, в том числе и для бездомных, которые заходят переночевать или погреться. Нередко, их в бессознательном состоянии доставляют в медучреждения и сотрудники скорой помощи.