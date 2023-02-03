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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В России могут снизить плату за вывоз мусора

3 февраля 2023, 14:43
Фото: 1MI
В России плату за вывоз мусора могут начать рассчитывать не по нормативам, а с учетом фактически произведенных отходов.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия». С соответствующей инициативой выступила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, отправив предложение в Минстрой РФ.

В настоящее время такой механизм использовать можно, однако при условии проведения собрания собственников жилья. После этого потребуется заключить соответствующую договоренность с мусорным регоператором, однако именно на этом этапе операторы от подобных предложений отказываются.

Авторы предложения попросили Министрой РФ обязать регоператоров осуществлять расчет платы за вывоз мусора с учетом фактически произведенных отходов в случае, если соответствующее решение приняли собственники жилья. Эксперты считают, что в таких условиях стоимость услуги для граждан снизится почти в два раза, а для юридических лиц — еще больше.

В качестве примера эксперты привели ТЦ, для которых вывоз нескольких контейнеров мусора обойдется дешевле, чем оплата аналогичных услуг по нормативу с учетом площади здания.

#Общество#Алина Ибрагимова
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