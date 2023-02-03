В России могут снизить плату за вывоз мусора

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия». С соответствующей инициативой выступила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, отправив предложение в Минстрой РФ.
В настоящее время такой механизм использовать можно, однако при условии проведения собрания собственников жилья. После этого потребуется заключить соответствующую договоренность с мусорным регоператором, однако именно на этом этапе операторы от подобных предложений отказываются.
Авторы предложения попросили Министрой РФ обязать регоператоров осуществлять расчет платы за вывоз мусора с учетом фактически произведенных отходов в случае, если соответствующее решение приняли собственники жилья. Эксперты считают, что в таких условиях стоимость услуги для граждан снизится почти в два раза, а для юридических лиц — еще больше.
В качестве примера эксперты привели ТЦ, для которых вывоз нескольких контейнеров мусора обойдется дешевле, чем оплата аналогичных услуг по нормативу с учетом площади здания.