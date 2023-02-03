Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования Омской области сообщила о том, что с 1 февраля более сорока категориям граждан проиндексировали социальные выплаты на 11,9%. С 1 января проиндексировали страховые пенсии, теперь взялись за другие категории.
Большой объем выплат в регионе занимают пособия для семей с детьми, в том числе, материнский капитал. На первого ребенка с 1 февраля семьи будут получать 586,9 тыс. рублей вместо 524,5. На второго ребенка — 775,6 тыс. рублей вместо прошлых 693,1 тысяч.
С 1 февраля «детские» будут начисляться по-новому. Как единовременные, так и ежемесячные выплаты были проиндексированы.
Инвалидам I группы теперь будут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно, II группы — 3,5 тыс. рублей, а III группы — 2,8 тыс. рублей. Детям-инвалидам пособия подняли до 3,5 тыс. рублей.
Ветеранам боевых действий государство будет выплачивать 3,9 тыс. рублей. Героям и полным кавалерам ордена Славы — 83,5 тыс. рублей. Героям Труда РФ, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — по 61,6 тыс. рублей.
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний также проиндексировали. Максимальная единовременная выплата теперь составит 151,5 тыс. рублей. А максимальная ежемесячная выплата — 101,3 тыс. рублей.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации будут платить до 41,1 тыс. рублей. Компенсацию набора социальных услуг подняли до 1,5 тыс. рублей, а социальное пособие на погребение теперь составит 8,9 тыс. рублей.