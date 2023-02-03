В Омске возобновили продажу ж/д билетов до Симферополя

Отметим, что на сайте компании можно приобрести билеты, начиная уже с 5 февраля. Поезд № 75 Омск — Симферополь отправляется из Омска утром в 07:48. А обратный поезд № 76 Симферополь — Омск отходит в этот же день из Симферополя ночью в 02:10. В настоящее время стоимость билета составляет 6 434 руб.