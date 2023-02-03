В Омске возобновили продажу ж/д билетов до Симферополя

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Билеты на поезд № 75/76 Симферополь — Омск вновь стали доступны для продажи. Из Омска отправление проходит по средам, а из Симферополя по воскресеньям, сообщают в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Отметим, что на сайте компании можно приобрести билеты, начиная уже с 5 февраля. Поезд № 75 Омск — Симферополь отправляется из Омска утром в 07:48. А обратный поезд № 76 Симферополь — Омск отходит в этот же день из Симферополя ночью в 02:10. В настоящее время стоимость билета составляет 6 434 руб.
Напомним, что ранее продажу билетов приостановили из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.