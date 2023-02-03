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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Кемеровской области успешно прооперировали пациентку с гигантским тромбом

Сегодня, 07:47
Пенсионерка из города Полысаево Кузбасса обратилась к медикам с жалобами на сильное сердцебиение. При проведении процедуры УЗИ у пациентки обнаружили 12-сантиметровый плавающий тромб.

Выяснилось, что из-за новообразования в почке у женщины сформировался тромб гигантских размеров, который свободно перемещался по кровяному руслу пациентки. Любое движение женщины могло привести к тому, что тромб мог достичь легочной артерии и стать причиной смертельно опасной эмболии.

Пациентка поступила в Кузбасскую областную клиническую больницу им. Беляева в критическом состоянии. По данным Дмитрия Беглова, главы регионального Минздрава, завотделением урологии Александром Соловьевым при участии персонала отделения было проведено малоинвазивное оперативное вмешательство с задействованием 3D-эндоскопа, пишет infox.ru.

В результате женщина была спасена.

По данным Минздрава, подобные уникальные операции в России проводят только в нескольких федеральных медучреждениях. На территории Сибири такого рода вмешательства осуществляют только врачи из Кемеровской области.

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