В Кемеровской области успешно прооперировали пациентку с гигантским тромбом

Выяснилось, что из-за новообразования в почке у женщины сформировался тромб гигантских размеров, который свободно перемещался по кровяному руслу пациентки. Любое движение женщины могло привести к тому, что тромб мог достичь легочной артерии и стать причиной смертельно опасной эмболии.