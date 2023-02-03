В Омской области проиндексировали социальные страховые выплаты

Пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования Омской области сообщила о том, что с 1 февраля более сорока категориям граждан проиндексировали социальные выплаты на 11,9%. С 1 января проиндексировали страховые пенсии, теперь взялись за другие категории.