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Posted 3 февраля 2023, 10:02

Published 3 февраля 2023, 10:02

Modified 8 февраля 2023, 06:56

Updated 8 февраля 2023, 06:56

иллюстрация

В Омской области проиндексировали социальные страховые выплаты

3 февраля 2023, 10:02
Фото: 1MI. иллюстрация
Сюжет
Касается каждого
Социальные пособия для жителей Омской области проиндексировали на 11,9%. Эту прибавку увидят сотни тысяч омичей.

Пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования Омской области сообщила о том, что с 1 февраля более сорока категориям граждан проиндексировали социальные выплаты на 11,9%. С 1 января проиндексировали страховые пенсии, теперь взялись за другие категории.

Материнский капитал в Омской области

Большой объем выплат в регионе занимают пособия для семей с детьми, в том числе, материнский капитал. На первого ребенка с 1 февраля семьи будут получать 586,9 тыс. рублей вместо 524,5. На второго ребенка — 775,6 тыс. рублей вместо прошлых 693,1 тысяч.

Как проиндексировали пособия для детей?

С 1 февраля «детские» будут начисляться по-новому. Как единовременные, так и ежемесячные выплаты были проиндексированы.

  • Пособие при рождении или при передаче ребенка в семью теперь составит 26,3 тыс. рублей;
  • Ежемесячное пособие для неработающих родителей по уходу за ребенком младше 1,5 лет — 9,9 тыс. рублей;
  • Единовременное пособие по беременности и родам — 900 рублей;
  • Единовременное пособие беременной супруге военнослужащего по призыву — 41,7 тыс. рублей;
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 17,9 тыс. рублей.

Ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам

Инвалидам I группы теперь будут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно, II группы — 3,5 тыс. рублей, а III группы — 2,8 тыс. рублей. Детям-инвалидам пособия подняли до 3,5 тыс. рублей.

Ветеранам боевых действий государство будет выплачивать 3,9 тыс. рублей. Героям и полным кавалерам ордена Славы — 83,5 тыс. рублей. Героям Труда РФ, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — по 61,6 тыс. рублей.

В 2023 году увеличились выплаты по страховкам

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний также проиндексировали. Максимальная единовременная выплата теперь составит 151,5 тыс. рублей. А максимальная ежемесячная выплата — 101,3 тыс. рублей.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации будут платить до 41,1 тыс. рублей. Компенсацию набора социальных услуг подняли до 1,5 тыс. рублей, а социальное пособие на погребение теперь составит 8,9 тыс. рублей.

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