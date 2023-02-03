Уборка закончилась судом. Омичка обокрала хозяйку квартиры, где наводила порядок

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Кировском районном суде рассмотрят уголовное дело на омскую уборщицу, которая совершила преступление в доме своих клиентов. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 41-летняя женщина украла у хозяев украшения на 190 тыс рублей.
Все произошло в октябре 2022 года. Женщина трудилась у омичей в доме горничной, и во время уборки в шкафу заметила шкатулку с украшениями. Воспользовавшись тем, что дома на тот момент никого не было, женщина похитила драгоценности и унесла домой.
Когда хозяева заметили пропажу, они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Теперь материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в Кировский районный суд Омска для рассмотрения.
Отмечается, что свою вину горничная признала и раскаялась. Украшения у обвиняемой забрали и вернули владелице.
Отметим, что в Омской области по какой-то причине жительницам дарят самые недорогие украшения по сравнению с другими регионами Сибири.