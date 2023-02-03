Уборка закончилась судом. Омичка обокрала хозяйку квартиры, где наводила порядок

Все произошло в октябре 2022 года. Женщина трудилась у омичей в доме горничной, и во время уборки в шкафу заметила шкатулку с украшениями. Воспользовавшись тем, что дома на тот момент никого не было, женщина похитила драгоценности и унесла домой.