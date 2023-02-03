Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области

Средний уровень зарплат по рабочим специальностям в Омской области, в том числе и в «оборонке», на данный момент составляет 34.6 тысячи рублей. Но это только средний: например, ПО «Полет» в своих объявлениях указывает, что максимальный уровень заработной платы рабочих не ограничен — мол, все зависит от выполненного объема работ. На сегодняшний день верхняя планка на региональных предприятиях ОПК по некоторым специальностям закреплена на уровне в 170 тысяч рублей.