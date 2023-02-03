Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Спецоперация на Украине, санкции и частичная мобилизация весьма существенно переформатировали рынок труда в Омской области. Самый весомый вклад в этот процесс внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как и почему и какие специальности сейчас на вес золота, разбирался Город55.
Стабильная стабильность
В 2022 году ситуация на рынке труда в Омской области после «жарких» пандемийных лет, когда все лихорадило то вкривь, то вкось, утихла и стабилизировалась. Во всяком случае, о том нам рассказали в региональном Министерстве труда и социального развития. Дескать, изменения, конечно, были, но в основном они носили сезонный характер.
«Сейчас в сравнении с показателями на начало марта прошлого года численность безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения, уменьшилась на четверть, с 13.7 до 10.1 тысяч человек, а уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1.3 до 1.0 процента», — заверили Город55 в региональном Минтруде.
По данным ведомства, которые подготовили после нашего запроса, к моменту начала СВО заявленная работодателями потребность в работниках составляла 30 тысяч вакансий. Из них около 66% были заявлены по рабочим профессиям, все остальное приходилось на различные должности служащих. При этом в 90% случаев требовались работники на постоянной основе.
«Сейчас количество вакансий сократилось на 18.3 процента, или на 5.5 тысяч единиц. Доля вакансий с постоянным характером работы выросла до 94 процентов, а доля рабочих профессий — до 69 процентов», — значится в ответе на наш запрос.
Слесари да плотники
Между тем выравнивание регионального рынка труда не обошлось без существенных изменений в структуре областного банка вакансий. В топе самых востребованных профессий лидирующие места стали занимать токари и слесари различных направлений, электромонтажники да операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Что касается служащих, то тут велик спрос на инженеров, врачей и средний медицинский персонал, а также педагогов. Ранее Город55 уже рассказывал о катастрофическом дефиците учителей в омских школах. Смотрим и читаем ниже.
«Оборонка» — наше все
Собственно рынок рабочих специальностей в регионе «разогнался» совсем не случайно. Ни для кого не секрет, что с началом СВО предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы, а то и в десятки раз увеличили производство. Многие заводы, например, уже работают в три смены. Отсюда и потребность в рабочих кадрах.
Так, по данным регионального Минтруда, только за последние полгода количество вакансий на областных предприятиях ОПК выросло в три раза. Если в июне 2022-го в «оборонке» пустовало чуть менее 1 тысячи рабочих мест, то на сегодняшний день их уже около 3 тысяч.
Лидером по потребностям стало АО «Омский завод транспортного машиностроения» («Омсктрансмаш»), которое уже разместило порядка 1.5 тысяч вакансий. На второй строчке ПО «Полет» — 355 вакансий, а замыкает тройку АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА) со 138 заявками.
К примеру, только за неделю с 23 по 27 января «Омсктрансмаш» выставил 98 вакансий, Омское машиностроительное объединение имени П. И. Баранова — 71, Радиозавод имени А. С. Попова и Омское машиностроительное конструкторское бюро по 40, «Сатурн» — 33, ЦКБА — 29, ПО «Полет» — 28, Омское машиностроительное конструкторское бюро — 17, ФНЦП «Прогресс» и ОНИИП — по 12 и «Сибирские приборы и системы» — 11 вакансий. То есть получается, что одномоментно эти 11 омских предприятий ОПК были готовы принять на работу как минимум 391 человека.
К слову, в списке вакансий мы встретили и весьма специфические специальности, такие как цветовод или дворник-садовник. Что ж, «оборонка» «оборонкой», но, как говорится, куда же без прекрасного.
Всех и сразу
Прямо сейчас омские предприятия ОПК готовы принять на работу в прямом смысле всех и сразу: студентов, выпускников вузов, техникумов и колледжей, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, соискателей без опыта работы.
«Соискателей без опыта работодатели готовы обучить с нуля. Для студентов имеется возможность совмещать учебу и работу, предусмотрена и оплачиваемая стажировка, и программа поддержки молодых специалистов», — пояснила Городу55 заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.
С 1 января текущего года для омской «оборонки», помимо прочего, начала действовать и программа по привлечению иногородних работников и специалистов. За трудоустройство приехавших из других регионов страны работодатель будет получать компенсацию в размере 292 тысяч рублей за одного человека.
Зарплата, бонусы и льготы
Средний уровень зарплат по рабочим специальностям в Омской области, в том числе и в «оборонке», на данный момент составляет 34.6 тысячи рублей. Но это только средний: например, ПО «Полет» в своих объявлениях указывает, что максимальный уровень заработной платы рабочих не ограничен — мол, все зависит от выполненного объема работ. На сегодняшний день верхняя планка на региональных предприятиях ОПК по некоторым специальностям закреплена на уровне в 170 тысяч рублей.
«На оборонных предприятиях региона сейчас самыми востребованными остаются инженеры, операторы ЧПУ, токари, фрезеровщики и электросварщики. Самые высокооплачиваемые вакансии — это инженер-программист — до 170 тысяч рублей в месяц, токарь — от 100 тысяч рублей, оператор станков с программным управлением — от 100 тысяч рублей, фрезеровщик — от 100 тысяч рублей», — заверила замминстра Варнавская.
Отметим, что вся зарплата в омской «оборонке» платится по-белому и со всеми предусмотренными отчислениями. Плюсом к этому идут и различные бонусы, например, санаторно-курортное лечение, компенсация аренды жилья, питание за счет предприятия, да и «бронь» от мобилизации никто не отменял.
Не без проблем
По информации регионального Минтруда, с 1 июня 2022 года по настоящее время на предприятия омского ОПК уже трудоустроено порядка 5 тысяч человек. Только с 1 января текущего года региональная «оборонка» обрела 600 новых сотрудников, и еще 500 резюме сейчас находятся на рассмотрении.
«Быстрее всего заполняются вакансии, не требующие квалификации, а вот с инженерами, токарями, фрезеровщиками, слесарями, а также другими рабочими специальностями с узкой специализацией и опытом работы есть дефицит и определенные трудности», — посетовали в омском Минтруде.
Словом, ищут вот таких вот специализированных работников днем с огнем, везде, где можно, а зачастую и там, где нельзя.