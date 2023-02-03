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Posted 3 февраля 04:38

Published 3 февраля 04:38

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Средняя зарплата в Карелии достигла 54 тысяч рублей

3 февраля 04:38
Средняя заработная плата жителей Карелии составила 54 тысячи рублей: таковы данные госстатистики за ноябрь.

Как пишет Infox со ссылкой на «КарелИнформ», Федеральная служба госстатистики республики обнародовала эти данные в конце прошлого года. Отмечается, что с сентября размер средней зарплаты в Карелии вырос на 11,2%. Больше всех зарабатывают сотрудники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых (около 80 тысяч рублей). За ними следуют работники финансовых и страховых компаний (75 772 рублей). Меньше всех зарабатывают сотрудники общепита и гостиничного бизнеса (32669 рублей).

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