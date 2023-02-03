«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале рассказал, где будут заниматься творческие коллективы, которые раньше располагались в доме культуры «Шинник».
«После появления новостей о смене собственника ДК „Шинник“ появилось много вопросов по передислокации творческих коллективов, работавших в этом ДК. На особом контроле — судьба уникального проекта „Танцы без границ“, известного далеко за пределами Омска. Для тех, кто ни разу о нем не слышал, поясню: люди, лишенные возможности ходить, танцуют на колясках с такой энергетикой и мастерством, что им аплодируют стоя», — поделился мэр.
Коллектив «Танцев без границ» переедет в ДК «Современник», рассказал градоначальник. Там же нашлось место и для центра семейного творчества «Небылицы». Танцевальный клуб «Svetoch Dance» также готовы принять в «Современнике». Руководство коллектива пока свое решение не озвучило.
Спортивный клуб «Триумф» будет заниматься в музыкально-педагогическом училище. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» примут школа № 141 и ДК «Светоч». Ансамбль «Дивно» переедет в Дом Дружбы. Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта имени Алексея Черепанова тоже определилась с новым местом. Еще 4 объединения ищут подходящие для себя варианты.
Напомним, что творческим и спортивным коллективам сообщили о необходимости освободить помещения в конце января. У «Шинника» сменился собственник.