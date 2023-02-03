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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»

3 февраля 2023, 08:25
Фото: Телеграмм-канал мэра Омска

Мэр Омска Шелест рассказал, куда переедут творческие коллективы из ДК «Шинник»

Проект «Танцы без границ», в котором занимаются люди с ограниченными возможностями, начнет переезжать уже на следующей неделе.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале рассказал, где будут заниматься творческие коллективы, которые раньше располагались в доме культуры «Шинник».

«После появления новостей о смене собственника ДК „Шинник“ появилось много вопросов по передислокации творческих коллективов, работавших в этом ДК. На особом контроле — судьба уникального проекта „Танцы без границ“, известного далеко за пределами Омска. Для тех, кто ни разу о нем не слышал, поясню: люди, лишенные возможности ходить, танцуют на колясках с такой энергетикой и мастерством, что им аплодируют стоя», — поделился мэр.

Коллектив «Танцев без границ» переедет в ДК «Современник», рассказал градоначальник. Там же нашлось место и для центра семейного творчества «Небылицы». Танцевальный клуб «Svetoch Dance» также готовы принять в «Современнике». Руководство коллектива пока свое решение не озвучило.

Спортивный клуб «Триумф» будет заниматься в музыкально-педагогическом училище. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» примут школа № 141 и ДК «Светоч». Ансамбль «Дивно» переедет в Дом Дружбы. Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта имени Алексея Черепанова тоже определилась с новым местом. Еще 4 объединения ищут подходящие для себя варианты.

Напомним, что творческим и спортивным коллективам сообщили о необходимости освободить помещения в конце января. У «Шинника» сменился собственник.

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#Евгений Игишев#Шинник#Дом культуры#Город#Омск#Сергей шелест#Мэр#Мэр Омска
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