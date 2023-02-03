«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»

Коллектив «Танцев без границ» переедет в ДК «Современник», рассказал градоначальник. Там же нашлось место и для центра семейного творчества «Небылицы». Танцевальный клуб «Svetoch Dance» также готовы принять в «Современнике». Руководство коллектива пока свое решение не озвучило.