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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Синоптик поделилась с москвичами прогнозом погоды на первую декаду февраля

Сегодня, 05:22
Метеоролог информационного агентства “Метеоновости” Татьяна Позднякова рассказала Pravda.Ru, какой прогноз погоды ожидается в самом коротком месяце года. Сотрудница метеобюро заявила, что в первые 10-12 дней февраля заморозков в Москве и Подмосковье не будет, зато пройдет небольшой снег.

Как сообщает pravda.ru, 3 февраля температура воздуха не опустится ниже -4°C. Но с 4 февраля начнет постепенно холодать, а ветер поменяет направление на северное. Позднякова прогнозирует постепенное вторжение холодного воздуха и повышение атмосферного давления на предстоящей неделе.

 

Она напоминает, что для первой половины февраля типичны незначительные морозы. Ночью температура может опускаться до -10°C, -15°C. Это максимальное понижение температуры, а днем ожидается от -3°C до -8°C.

 

Метеоролог пообещала, что погода в целом будет комфортной. В Москву и Подмосковье придет много солнечных дней, которые будут напоминать, что скоро наступит весна.

 

Позднякова подчеркнула, что даже та волна холодного воздуха, которая охватит столицу на предстоящей неделе, не продлится долго и не успеет утомить.

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