Синоптик поделилась с москвичами прогнозом погоды на первую декаду февраля

Метеоролог информационного агентства “Метеоновости” Татьяна Позднякова рассказала Pravda.Ru, какой прогноз погоды ожидается в самом коротком месяце года. Сотрудница метеобюро заявила, что в первые 10-12 дней февраля заморозков в Москве и Подмосковье не будет, зато пройдет небольшой снег.