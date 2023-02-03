Синоптик поделилась с москвичами прогнозом погоды на первую декаду февраля

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Как сообщает pravda.ru, 3 февраля температура воздуха не опустится ниже -4°C. Но с 4 февраля начнет постепенно холодать, а ветер поменяет направление на северное. Позднякова прогнозирует постепенное вторжение холодного воздуха и повышение атмосферного давления на предстоящей неделе.
Она напоминает, что для первой половины февраля типичны незначительные морозы. Ночью температура может опускаться до -10°C, -15°C. Это максимальное понижение температуры, а днем ожидается от -3°C до -8°C.
Метеоролог пообещала, что погода в целом будет комфортной. В Москву и Подмосковье придет много солнечных дней, которые будут напоминать, что скоро наступит весна.
Позднякова подчеркнула, что даже та волна холодного воздуха, которая охватит столицу на предстоящей неделе, не продлится долго и не успеет утомить.