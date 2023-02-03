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Published Сегодня, 04:00

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Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

3 февраля 2023, 04:00
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
С 1 по 28 февраля 2023 года на АЗС сети «Газпромнефть» Сибирского федерального округа при заправке бензином, дизелем и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 25 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра.

Кроме этого, участники программы лояльности «Нам по пути» получат по 1 дополнительному бонусу за каждый литр заправленного топлива.

Еще больше преимуществ у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличит скидку до 2 рублей и гарантирует начисление 2 дополнительных бонусов с каждого литра. А при оплате с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» выгода возрастет до 3 рублей с литра и 3 дополнительных бонусов.

На сервисных станциях сети акция действует при оплате наличными, банковской картой, через «Систему быстрых платежей» или с помощью мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.

Воспользоваться предложениями можно любое количество раз. При этом максимальный объем единовременной заправки бензином и СУГ ограничен 50 литрами, дизелем – 100 литрами.

Напомним, что накопленные бонусы программы лояльности «Нам по пути» можно использовать для оплаты любых товаров на АЗС сети «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рубль. Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.


*С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS, по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный) или на АЗС, участвующих в акции.

*Реклама. Материал предоставлен сетью АЗС «Газпромнефть».

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