Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

Еще больше преимуществ у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличит скидку до 2 рублей и гарантирует начисление 2 дополнительных бонусов с каждого литра. А при оплате с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» выгода возрастет до 3 рублей с литра и 3 дополнительных бонусов.