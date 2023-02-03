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Сгорело на 5 млн. В Омске за поджог привлекли 28-летнего жителя Шербакульского района

3 февраля 2023, 11:00
Фото: Город55

За поджог двух тракторов привлеки 28-летнего жителя Омской области

Обстоятельства и мотив совершенного преступления устанавливают.

В Омске за уничтожение двух тракторов привлекли к уголовной ответственности жителя Шербакульского района. Ущерб составил более 5,5 миллионов рублей.

Фигурант дела поздно ночью проник на территорию агрофирмы и с помощью бензина поджог трактор К-700. Впоследствии огонь перекинулся на рядом стоящий трактор «John Deere». Полицейские опросили возможных очевидцев, а также работников и руководителей фирмы. В результате сотрудники установили, что к поджогу может быть причастные 28-летний житель села Александровское.

Отметим, что фигурант дела ранее привлекался за кражи и грабеж к уголовной ответственности. В данный момент ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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#Ксения Карагодина#Поджог#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Пожары
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