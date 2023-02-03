Сгорело на 5 млн. В Омске за поджог привлекли 28-летнего жителя Шербакульского района

Фигурант дела поздно ночью проник на территорию агрофирмы и с помощью бензина поджог трактор К-700. Впоследствии огонь перекинулся на рядом стоящий трактор «John Deere». Полицейские опросили возможных очевидцев, а также работников и руководителей фирмы. В результате сотрудники установили, что к поджогу может быть причастные 28-летний житель села Александровское.