Сгорело на 5 млн. В Омске за поджог привлекли 28-летнего жителя Шербакульского района

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Омске за уничтожение двух тракторов привлекли к уголовной ответственности жителя Шербакульского района. Ущерб составил более 5,5 миллионов рублей.
Фигурант дела поздно ночью проник на территорию агрофирмы и с помощью бензина поджог трактор К-700. Впоследствии огонь перекинулся на рядом стоящий трактор «John Deere». Полицейские опросили возможных очевидцев, а также работников и руководителей фирмы. В результате сотрудники установили, что к поджогу может быть причастные 28-летний житель села Александровское.
Отметим, что фигурант дела ранее привлекался за кражи и грабеж к уголовной ответственности. В данный момент ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».