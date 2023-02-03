РЭО профинансирует создание объектов по обращению с ТКО в Подмосковье на 6,1 млрд

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Наблюдательный совет РЭО одобрил софинансирование данных инвестиционных проектов в форме предоставления льготных займов за счет средств облигационных выпусков компании.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что до конца июня этого года планируют запустить вторые очереди мусороперерабатывающих комплексов «МПК Коломенский», «Сергиево-Посадский МПК» и «МПК Каширский». В каждый комплекс ежегодно будет поступать по 600 тысяч тонн отходов, из них по 300 тысяч будут направлять на утилизацию. То есть половина всех отходов будут перерабатываться. Это станет важным шагом на пути к достижению показателей по обработке 100% отходов и уменьшению их захоронений вдвое к 2030 году, пишут newsnn.ru.
Буцаев также отметил, что объемы финансирования этих проектов со стороны РЭО составят 6,1 миллиарда рублей. В прошлом году российское правительство одобрило меру поддержки оператора в форме предоставления льготных займов за счет средств облигационных выпуском компании.
«Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов», — заключил глава РЭО Буцаев.
Уточним, что строительство в Подмосковье новых мусороперерабатывающих комплексов осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Реализацией проектов займутся предприятия из ГК «РТ-Инвест»: ООО «МПК Коломенский», ООО «МПК Каширский» и ООО «Сергиево-Посадский МПК». Группа компаний стала самым крупным партнером биржи вторичных материальных ресурсов, созданной при участии РЭО.
Ранее РЭО заявлял о финансировании проектов в Подмосковье в размере 5,2 миллиарда рублей. Изменение объема инвестиций было вызвано пересмотром компанией условий, в результате чего было принято решение предоставлять средства в рамках льготного займа за счет выпуска облигаций на бирже, а не за счет приобретения ценных бумаг в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1727.