РЭО профинансирует создание объектов по обращению с ТКО в Подмосковье на 6,1 млрд

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что до конца июня этого года планируют запустить вторые очереди мусороперерабатывающих комплексов «МПК Коломенский», «Сергиево-Посадский МПК» и «МПК Каширский». В каждый комплекс ежегодно будет поступать по 600 тысяч тонн отходов, из них по 300 тысяч будут направлять на утилизацию. То есть половина всех отходов будут перерабатываться. Это станет важным шагом на пути к достижению показателей по обработке 100% отходов и уменьшению их захоронений вдвое к 2030 году, пишут newsnn.ru.