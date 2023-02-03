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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:02

Правки еще вносятся, но омичам обещали оставить автобусы на Ленинградском мосту

3 февраля 2023, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам пообещали не забирать с Ленинградского моста автобусы вслед за троллейбусами

Организацию ремонта «переигрывают» на ходу, но добраться на Левый берег Иртыша общественным транспортом все еще можно. Автобусы убирать не планируют.

В интервью для ГТРК «Иртыш» глава дептранса Вадим Кормилец рассказал подробности о том, как будет работать Ленинградский мост во время ремонта. Ранее омичей предупредили: троллейбусы перенесут.

Вадим Кормилец пояснил, что переносят троллейбусные маршруты № 7 и № 16 на мост у Телецентра, поскольку в ином случае пришлось бы «двигать» контактную сеть. У автобусов и маршруток таких ограничений нет, они продолжать ездить по тем же маршрутам после частичного перекрытия моста с 15 февраля.

Выяснилось, что закроют 4 полосы движения. Омичам оставят 2 полосы по 3 метра. До 30 октября планируют закончить часть моста в правобережном направлении, только после этого перекрывать полосы на левобережном направлении до конца мая 2024 года. Выехать чуть за пределы отведенных полос не получится, мост будут вскрывать до основания и бетонировать.

Водителей легковых автомобилей просят учитывать ситуацию и, при возможности, не создавать дополнительных пробок, но специально ограничивать поток автомобилей не планируют.

Перекрытие Ленинградского моста. В Омске временно изменили схемы движения автобусов
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#Дарья Зыкова#Транспорт#Общественный транспорт#Ремонт моста#Ограничение движения#Автобусы#Троллейбусы#Город#Дороги#Новости#Омск#Вадим Кормилец
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