Правки еще вносятся, но омичам обещали оставить автобусы на Ленинградском мосту

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В интервью для ГТРК «Иртыш» глава дептранса Вадим Кормилец рассказал подробности о том, как будет работать Ленинградский мост во время ремонта. Ранее омичей предупредили: троллейбусы перенесут.
Вадим Кормилец пояснил, что переносят троллейбусные маршруты № 7 и № 16 на мост у Телецентра, поскольку в ином случае пришлось бы «двигать» контактную сеть. У автобусов и маршруток таких ограничений нет, они продолжать ездить по тем же маршрутам после частичного перекрытия моста с 15 февраля.
Выяснилось, что закроют 4 полосы движения. Омичам оставят 2 полосы по 3 метра. До 30 октября планируют закончить часть моста в правобережном направлении, только после этого перекрывать полосы на левобережном направлении до конца мая 2024 года. Выехать чуть за пределы отведенных полос не получится, мост будут вскрывать до основания и бетонировать.
Водителей легковых автомобилей просят учитывать ситуацию и, при возможности, не создавать дополнительных пробок, но специально ограничивать поток автомобилей не планируют.