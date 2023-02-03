Правки еще вносятся, но омичам обещали оставить автобусы на Ленинградском мосту

Выяснилось, что закроют 4 полосы движения. Омичам оставят 2 полосы по 3 метра. До 30 октября планируют закончить часть моста в правобережном направлении, только после этого перекрывать полосы на левобережном направлении до конца мая 2024 года. Выехать чуть за пределы отведенных полос не получится, мост будут вскрывать до основания и бетонировать.