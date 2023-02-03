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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Политолог Мендкович рассказал о новых ограничениях Грузии

Сегодня, 08:18
Грузинские оппозиционеры «За Грузию» предложили сократить срок безвизового пребывания граждан РФ на территории их страны.

До этого Казахстан ввел аналогичные запреты, разрешив россиянам пребывать в стране без визы не более трех месяцев. Жителям России перестали выдавать и вид на жительство в Турции.

В беседе с Общественной службой новостей политолог Никита Мендкович рассказал о причинах установления ограничений для россиян на территории этих стран. Эксперт отметил, что российские эмигранты 2022 года являются крайне нестабильным элементом в политическом отношении. Это люди, которые покинули свою страну под влиянием деструктивной пропаганды Запада. У них нет ни финансовых сбережений, ни работы. Их могут использовать внешние враги, желающие нарушить политическую стабильность государств.

Таким образом, страны, которые ограничивают срок безвизового пребывания россиян на своих территориях, просто принимают защитные меры.

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