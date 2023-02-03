Политолог Мендкович рассказал о новых ограничениях Грузии

В беседе с Общественной службой новостей политолог Никита Мендкович рассказал о причинах установления ограничений для россиян на территории этих стран. Эксперт отметил, что российские эмигранты 2022 года являются крайне нестабильным элементом в политическом отношении. Это люди, которые покинули свою страну под влиянием деструктивной пропаганды Запада. У них нет ни финансовых сбережений, ни работы. Их могут использовать внешние враги, желающие нарушить политическую стабильность государств.