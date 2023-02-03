Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Первые итоги боев. На Омском велотреке в турнире SFC-6 выступит бразильский боец

3 февраля 2023, 14:27
Фото: Город55
В поединке сойдутся Александр Подмарёв (Омск) и Тьяго Кардосо (Бразилия).

Сегодня, 3 февраля 18:00 в Омском велотреке начался турнир SFC-6, об этом сообщили в Министерстве спорта Омской области.

В первом поединке турнира в легкой весовой категории сошлись Владимир Зызин — представитель школы единоборств «Шторм» и челябинский боец Никита Чернявский. После трех полных раундов Владимир Зызин одержал победу по единогласному решению судей.

Фото: Министерство спорта Омской области

Досрочную победу над Нахидом Гянжалиевым из Азербайджана одержал Агасиф Алекберов — боец школы единоборств «Шторм». Отметим, что омич в середине 1-го раунда применил удушающий прием в бэк маунте.

Фото: Министерство спорта Омской области

3-й поединок турнира SFC-6 стал профессиональным дебютом для Ямила Эфендиева из школы «Шторм» и Хусейна Мерзоева из клуба «Легион ММА». В итоге Хусейн Мерзоев одержал победу техническим нокаутом в 1-м раунде.

Фото: Министерство спорта Омской области
Без «Надежды». Омские баскетболистки выиграли матч Кубка России
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Общество#Город#Происшествия#Турнир
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00