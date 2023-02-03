Первые итоги боев. На Омском велотреке в турнире SFC-6 выступит бразильский боец

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
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Updated Сегодня, 14:35
Сегодня, 3 февраля 18:00 в Омском велотреке начался турнир SFC-6, об этом сообщили в Министерстве спорта Омской области.
В первом поединке турнира в легкой весовой категории сошлись Владимир Зызин — представитель школы единоборств «Шторм» и челябинский боец Никита Чернявский. После трех полных раундов Владимир Зызин одержал победу по единогласному решению судей.
Досрочную победу над Нахидом Гянжалиевым из Азербайджана одержал Агасиф Алекберов — боец школы единоборств «Шторм». Отметим, что омич в середине 1-го раунда применил удушающий прием в бэк маунте.
3-й поединок турнира SFC-6 стал профессиональным дебютом для Ямила Эфендиева из школы «Шторм» и Хусейна Мерзоева из клуба «Легион ММА». В итоге Хусейн Мерзоев одержал победу техническим нокаутом в 1-м раунде.