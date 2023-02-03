Первые итоги боев. На Омском велотреке в турнире SFC-6 выступит бразильский боец

3-й поединок турнира SFC-6 стал профессиональным дебютом для Ямила Эфендиева из школы «Шторм» и Хусейна Мерзоева из клуба «Легион ММА». В итоге Хусейн Мерзоев одержал победу техническим нокаутом в 1-м раунде.