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Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента

3 февраля 2023, 04:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь Анатолию Беззубцеву принадлежат целых 19,51% уставного капитала.

Мы обратили внимание на перемены в жизни одного из омских предприятий. В ЗАО «Иртышское», как следует из официального сообщения о «существенном событии», изменился «размер доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале». Речь об Анатолии Беззубцеве, доля которого увеличилась с 19,49% до 19,51%. Под сообщением стоит подпись генерального директора ЗАО — все того же Анатолия Беззубцева.

С чем связана необходимость предпринимать определенные усилия, чтобы доля владения изменилась всего на две сотых процента, неясно. Между тем ЗАО «Иртышское» управляет одной из крупнейших птицефабрик Омска, и Беззубцев руководит им с далекого 1988 года. Его совладельцы — Надежда Беззубцева и Евгений Анатольевич Беззубцев.

Доходы ЗАО за 2021 год (пока последний, по которому есть данные) составили 934 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Птицефабрика#Экономика#Новости#Анатолий Беззубцев
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