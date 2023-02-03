Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Мы обратили внимание на перемены в жизни одного из омских предприятий. В ЗАО «Иртышское», как следует из официального сообщения о «существенном событии», изменился «размер доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале». Речь об Анатолии Беззубцеве, доля которого увеличилась с 19,49% до 19,51%. Под сообщением стоит подпись генерального директора ЗАО — все того же Анатолия Беззубцева.
С чем связана необходимость предпринимать определенные усилия, чтобы доля владения изменилась всего на две сотых процента, неясно. Между тем ЗАО «Иртышское» управляет одной из крупнейших птицефабрик Омска, и Беззубцев руководит им с далекого 1988 года. Его совладельцы — Надежда Беззубцева и Евгений Анатольевич Беззубцев.
Доходы ЗАО за 2021 год (пока последний, по которому есть данные) составили 934 млн рублей.