Омичка сбежала из больницы с полугодовалым ребенком из-за тараканов и «отравления»

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В сообществе «ЧП Омск» опубликовали жалобу молодой мамы на антисанитарию в ОДКБ. Женщина пожаловалась на присутствие тараканов и загадочное последовательное «отравление» нескольких малышей.
«Попали туда 23 января 2023 года с низким гемоглобином в отделение гематологии. <…> В пищеблоке, в палатах тараканы! Просто кишат. Говорили докторам, на что они разводили руками и говорили: мы не знаем, сообщим куда нужно. Неужели их никто не замечает? Управы никакой нет», — пожаловалась омичка на насекомых.
Но тараканы — это не зона ответственности врачей, в отличие от состояния пациентов. Омичка пожаловалась, что спустя несколько дней в соседней палате у ребенка была открылась рвота и диарея. На следующую ночь такие же симптомы появились, по словам женщины, у второго ребенка, спустя время — у третьего, совсем из другой палаты. Затем — у всей палаты, где был первый ребенок со странными симптомами. Омичка рассказала, что врачи дали детям смекту и сослались на то, что дети ели что-попало.
«1 февраля я написала отказную и не захотела больше там находиться. И что вы думаете? Сегодня, 2 февраля, у детей диарея и их рвет. Нам всего полгода, и что-попало мы явно не ели. Отделение на карантин не закрыли, медсестры приходят в куртках и в обуви. В общем, антисанитария полная, при том что детская больница», — пожаловалась женщина.
Жалобу она проиллюстрировала фото и видеоматериалами с насекомыми на плиточном полу. Пока ведомства и администрация больницы никак не отреагировали на жалобу. Омичи же обвинили молодую маму в том, что она выходила в коридор вместо того, чтобы соблюдать режим и находиться в палате.