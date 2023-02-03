Омичка сбежала из больницы с полугодовалым ребенком из-за тараканов и «отравления»

Но тараканы — это не зона ответственности врачей, в отличие от состояния пациентов. Омичка пожаловалась, что спустя несколько дней в соседней палате у ребенка была открылась рвота и диарея. На следующую ночь такие же симптомы появились, по словам женщины, у второго ребенка, спустя время — у третьего, совсем из другой палаты. Затем — у всей палаты, где был первый ребенок со странными симптомами. Омичка рассказала, что врачи дали детям смекту и сослались на то, что дети ели что-попало.