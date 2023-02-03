Омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» четко указывает, что сведения на упаковке лекарственных препаратов должны быть нанесены хорошо читаемым шрифтом на русском языке. «Наклейки» законодательством не предусмотрены. Следовательно, такие партии попали в страну незаконно. Что именно они содержат, никто поручиться не сможет.