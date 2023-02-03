Омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила, что на территории страны в обращении находится контрафактная вакцина от бешенства «Нобивак® Rabies».
Ведомство предупреждает ветеринаров, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных ветпрепаратов, что отличить контрафакт можно по маркировке. Упаковка вакцины маркирована на иностранном языке, сверху приклеены стикеры с информацией на русском.
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» четко указывает, что сведения на упаковке лекарственных препаратов должны быть нанесены хорошо читаемым шрифтом на русском языке. «Наклейки» законодательством не предусмотрены. Следовательно, такие партии попали в страну незаконно. Что именно они содержат, никто поручиться не сможет.
При выявлении «Нобивак® Rabies» и других ветеринарных лекарств с незаконной маркировкой Россельхознадзор просит немедленно сообщать по номеру 44 — 31 — 47.