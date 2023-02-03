Новый штраф. Для омских предприятий определят наказание за вредные выбросы

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
24 января 2023 года прошло совещание, на котором вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвити предоставить в правительство обоснованный размер штрафа для промышленных предприятий за выбросы в атмосферу. Срок определения штрафов — 8 февраля 2023 года, об этом сообщили в РБК.
При условии, если выбросы начнут превышать допустимый объем, предприятие в обязательном порядке будет выплачивать оборотный штраф. Размер штрафа зависит от ежегодной выручки компании.
«На данный момент в соответствии с полученным поручением идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов», — сообщают в пресс-службе Минэкономразвития.