Новый штраф. Для омских предприятий определят наказание за вредные выбросы

24 января 2023 года прошло совещание, на котором вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвити предоставить в правительство обоснованный размер штрафа для промышленных предприятий за выбросы в атмосферу. Срок определения штрафов — 8 февраля 2023 года, об этом сообщили в РБК.