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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Новый штраф. Для омских предприятий определят наказание за вредные выбросы

3 февраля 2023, 09:32
Фото: Город55

До 8 февраля для омских предприятий определят штраф за вредные выбросы

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

24 января 2023 года прошло совещание, на котором вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвити предоставить в правительство обоснованный размер штрафа для промышленных предприятий за выбросы в атмосферу. Срок определения штрафов — 8 февраля 2023 года, об этом сообщили в РБК.

При условии, если выбросы начнут превышать допустимый объем, предприятие в обязательном порядке будет выплачивать оборотный штраф. Размер штрафа зависит от ежегодной выручки компании.

«На данный момент в соответствии с полученным поручением идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов», — сообщают в пресс-службе Минэкономразвития.
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#Ксения Карагодина#Выбросы#Штраф#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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